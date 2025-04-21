Світла людина та захисник миру: як у світі реагують на смерть Папи Римського Франциска
Світові лідери та відомі люди висловили свої співчуття з приводу смерті Папи Римського Франциска. Вони пригадали його службу та писали хороші слова про понтифіка.
Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на пости в соцмережі Х. Там з'явилося немало повідомленб після того, як Ватикан повідомив, що Папа Франциск помер у своїй резиденції 21 квітня.
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Світ відреагував на смерть Папи Римського
Президент Філіппін Фердинанд Р. Маркос-молодший разом із католицькими вірянами висловлює скорботу з приводу смерті Папи Франциска. Маркос віддав шану покійному понтифіку як людині глибокої віри та смирення, яка "керувала не лише з мудрістю, а й із серцем, відкритим до всіх – особливо до бідних і забутих". Своїм прикладом Папа Франциск навчив нас, що бути добрим християнином – означає виявляти доброту й турботу одне до одного. Його смиренність повернула багатьох до лона Церкви, Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс зазначив, що Папу Франциска запам’ятають за його моральне лідерство. Сьогодні ми приєднуємося до християн-католиків у всьому світі в їхній скорботі про втрату релігійного лідера Римо-Католицької Церкви. Папу Франциска будуть пам’ятати як морального лідера, який вірив у мир, солідарність і дружбу, Український президент зазначив, що сьогодні в усьому світі оплакують трагічну звістку про смерть Папи Франциска. Його життя було присвячене Богові, людям і Церкві. Він знав, як дати надію, полегшити страждання молитвою та сприяти єдності. Молився за мир в Україні та за українців. Ми сумуємо разом з католиками та всіма християнами, які шукали духовної підтримки у Папи Франциска. Вічна пам'ять, Українська спільнота дякує Папі Римському за науку, яку він дава протягом життя і в останні дні. Папа Франциск, дякуємо, що показав нам приклад страждання і витривалого несення свого хреста. Король Чарльз з дружиною засмутилися, дізнавшись про смерть Папи Франциска. Його Святість пам’ятатимуть за його співчуття, турботу про єдність Церкви та за його невтомну відданість спільним справам усіх людей віри та тих людей доброї волі, які працюють на благо інших. Його віра в те, що турбота про Творіння є екзистенціальним вираженням віри в Бога, звучала серед багатьох у всьому світі. Своєю роботою та турботою про людей і планету він глибоко вплинув на життя багатьох людей. Ми з Королевою з особливою любов’ю згадуємо наші зустрічі з Його Святістю протягом багатьох років, і ми були дуже зворушені тим, що змогли відвідати його на початку місяця, В адміністрації президента США теж висловили співчуття з приводу смерті Папи Франциска. Спочивайте з миром, Папа Фрвнциск, Очільник Кенії Вільям Самоей Руто приєднується до скорботи католицької церкви та світової християнської спільноти. Він написав, що смерть Папи – це велика втрата. Папа Франциск запам’ятається своїм життям, присвяченим служінню Господу, Церкві та людству. Своєю скромністю, непохитною відданістю інклюзивності та справедливості та своїм глибоким співчуттям до бідних і вразливих він був прикладом лідерства як слуги. Його тверді етичні та моральні переконання надихнули мільйони людей у всьому світі, незалежно від віросповідання чи походження, Польський прем'єр-міністр Дональд Туск написав, що Папа Франциск був добрим і чуйним чоловіком. Перм'єр-міністр Індії Нарендра Моді написав, що люди в світі завжди пам’ятатимуть Папу Франциска, його співчуття, смирення та духовну мужність. З юних років він присвятив себе реалізації ідеалів Господа Христа. Він старанно служив бідним і пригнобленим. Для тих, хто страждав, він запалив дух надії. Я з теплотою згадую свої зустрічі з ним, і мене дуже надихнула його прагнення до інклюзивного та всебічного розвитку. Його прихильність до народу Індії завжди буде цінуватися, – написав він. Урсула фон дер Ляєн написала, що Папу Франциска сьогодні оплакує весь світ. Вона додала, що Папа надихнув мільйони людей, далеко за межі католицької церкви. Мої думки з усіма, хто відчуває цю глибоку втрату. Нехай вони знайдуть розраду в ідеї, що спадщина Папи Франциска продовжуватиме вести нас усіх до більш справедливого, мирного та співчутливого світу, За словами Фрідріха Мерца, Папу Франциска запам’ятають завдяки його невтомній увазі до найслабших у суспільстві, до справедливості та примирення. Таким чином перший латиноамериканець, який сидить на Святому Престолі, торкнувся людей у всьому світі, поза межами конфесій. Мої думки зараз з вірними в усьому світі, які втратили свого Святішого Отця. Нехай він спочиває з миром, Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зазначив, що глибоко засмучений звісткою про смерть Його Святості Папи Франциска. Його невтомні зусилля у просуванні справедливішого світу для всіх залишать по собі тривалу спадщину. Від імені народу Сполученого Королівства висловлюю щирі співчуття всій Католицькій Церкві, Педро Санчес написав, що як і всі сумує з приводу смерті Папи Франциска. Його відданість миру, соціальній справедливості та найуразливішим залишила глибоку спадщину. Спочивайте з миром, Президент Аргентини Хав'єр Мілей зазначив, що з глибоким жалем дізнався цього сумного ранку, що Папа Франциск помер і вже спочиває з миром. Попри відмінності, які тепер здаються незначними, можливість знати його доброту та мудрість була для мене справжньою честю. Як Президент, як аргентинець і, передусім, як людина віри, я прощаюся зі Святішим Отцем і висловлюю співчуття всім, кого торкнулася ця сумна новина. Нехай спочиває з миром, Глава Ради міністрів Італії Джорджия Мелоні зазначила, що новина про смерть Папи Франциска глибоко засмучує її народ, тому що "велика людина і великий пастир залишає нас". Мелоні дружила з понтифіком, прислухалася до його порад і повчанн, "які ніколи не підводили". У роздумах на Віа Круціс він нагадував нам про силу дару, який змушує все знову процвітати і здатний примирити те, що в очах людини є непримиренним. І він знову попросив світ про сміливість змінити напрямок, йти шляхом, який "не руйнує, а плекає, ремонтує, захищає". Ми будемо йти в цьому напрямку, щоб шукати шлях миру, прагнути до загального блага та будувати більш справедливе та справедливе суспільство, Віцепрезидент США написав, що співчуває мільйонам християн у всьому світі, які любили Папу Франциска. Я був радий його вчора побачити, хоча він, очевидно, був дуже хворий. Але я завжди буду пам’ятати його за наведену нижче проповідь, яку він виголосив у перші дні COVID. Це було дійсно дуже красиво. Хай Бог упокоїть його душу, Президент Франції разом з дружиною надсилає співчуття всім католикам світу. Від Буенос-Айреса до Риму Папа Франциск бажав, щоб Церква приносила радість і надію найбіднішим. Нехай об’єднує людей між собою і з природою. Нехай ця надія постійно воскресає поза ним, Тайвань висловив співчуття Ватикану, який є одним із небагатьох урядів, які визнають Тайвань державою. Завдяки глибокій дружбі між Тайванем і Ватиканом, окрім того, що офіційні особи відповідного рівня будуть спеціальними посланцями для участі в похоронах Папи, високопоставлені урядовці також візьмуть участь у поминальній месі, яку проводить посольство Ватикану на Тайвані, щоб висловити найглибші співчуття народу Тайваню, католицьким віруючим і уряду, Там додали, що його смирення та турбота про все людство, особливо його активний заклик до миру у всьому світі, завжди залишаться в серцях тайванського народу та уряду. У цей момент скорботи тайванський народ, католики та уряд сумують разом. Президент Ізраїлю Ісаак Герцог написав великий пост співчуття з приводу смерті Папи Римського. Він зазначив, що Свята Земля втратила духовного отця. За його словами Папа Франциск присвятив себе "закликам до миру в неспокійному світі". Він справедливо бачив велике значення у зміцненні міцних зв’язків з єврейським світом і в просуванні міжконфесійного діалогу як шляху до більшого розуміння та взаємної поваги. Я щиро сподіваюся, що його молитви за мир на Близькому Сході та безпечне повернення заручників незабаром отримають відповідь. Нехай його пам’ять і надалі надихає на вчинки доброти, єдності та надії, Перзидентка Швейцарії Карін Келлер-Саттер написала, що спадщина Папи Франциска обов'язково житиме далі. Він був великим духовним провідником, невтомним поборником миру, і його людська теплота була розрадою не лише для католиків. Папа Франциск покинув нас. Його спадщина залишиться, Роберта Мецола окремо згадала посмішку Папи Франциска, яка підкорила серця мільйонів людей. Президентка Європарламенту назвала його "Народним Папою", який своєю любов’ю до життя, надією на мир, співчуттям до рівності та соціальної справедливості запам'ятався всім у світі. На сторінці Європейського парламенту з нагоди смерті понтифіка опублікували його промову під час візиту у 2014 році. Папа Франциск також проводив зустрічі з президентами парламенту – у 2021 році з Девідом Сассолі, а у 2024 – з Робертою Мецолою. Політик підкреслив, що Папа усвідомлював гострі проблеми сучасності та привертав до них увагу. Своїм тверезим способом життя, діями служіння та співчуття Папа Франциск був взірцем для багатьох – як католиків, так і некатоликів. Ми згадуємо його з великою пошаною, Крістофер Луксон згадав Папу Римського Франциска як "людину смирення" та того, хто відстоював соціальну справедливість. Його спадщина включає непохитну відданість уразливим, соціальній справедливості та міжконфесійному діалогу. Мої думки з католиками та всіма тими, хто в Новій Зеландії та в усьому світі оплакує його смерть,
Реакція президента Філіппін
– сказав він.
Реакція прем'єра Греції
– сказав Міцотакіс.
Володимир Зеленський висловив скорботу з приводу смерті Папи Франциска
– написав Зеленський.
Реакція Римо-католицької церкви в Україні
Нехай Милосердний Отець і Мати Милосердя візьмуть Тебе у свої обійми,
– йдеться в повідомленні.
Букінгемський палац щойно оприлюднив заяву короля, в якій співчуває з приводу смерті Папи
– йдеться в заяві королівської родини.
Білий дім у скорботі
– написали в Білому домі.
Президент Республіки Кенія висловив співчуття
– йдеться в його повідомленні.
З приводу смерть Папи Римського співчувають в Польщі
Індія співчуває католицькій спільноті
Реакція президентки Єврокомісії
– написала фон дер Ляєн.
Майбутній канцлер Німеччини сказав, що Папу Франциска пам'ятатимуть у світі
– повідомив німецький посадовець.
Реакція прем'єра Великої Британії
– написав він.
Реакція президента Іспанії
– написав Санчес.
Реакція президента Аргентини
– написав він.
Смерть понтифіка – особливий біль для Італії
– написала італійська політикиня.
Джей Ді Венс напередодні смерті Папи Римського бачився з ним у Ватикані
– йдеться в повідомленні.
Реакція Еммануеля Макрона
– написав Макрон.
Реакція Тайваню
— йдеться в заяві МЗС Тайваню.
На Святій Землі також висловили співчуття
– написав Герцог.
Співчуття президентки Швейцарії
– зазначила лідерка країни.
Президентка Європарламенту написала щемливий пост
У Європарламенті сумують з приводу смерті Папи
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Шуф зазначив, що Папа Франциск – це "людина з нороду".
– йдеться в повідомленні Шуфа.
Реакція прем'єр-міністра Нової Зеландії
– написав Луксон.
Президент Філіппін Фердинанд Р. Маркос-молодший разом із католицькими вірянами висловлює скорботу з приводу смерті Папи Франциска.
Маркос віддав шану покійному понтифіку як людині глибокої віри та смирення, яка "керувала не лише з мудрістю, а й із серцем, відкритим до всіх – особливо до бідних і забутих".
Своїм прикладом Папа Франциск навчив нас, що бути добрим християнином – означає виявляти доброту й турботу одне до одного. Його смиренність повернула багатьох до лона Церкви,
Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс зазначив, що Папу Франциска запам’ятають за його моральне лідерство.
Сьогодні ми приєднуємося до християн-католиків у всьому світі в їхній скорботі про втрату релігійного лідера Римо-Католицької Церкви. Папу Франциска будуть пам’ятати як морального лідера, який вірив у мир, солідарність і дружбу,
Український президент зазначив, що сьогодні в усьому світі оплакують трагічну звістку про смерть Папи Франциска.
Його життя було присвячене Богові, людям і Церкві. Він знав, як дати надію, полегшити страждання молитвою та сприяти єдності. Молився за мир в Україні та за українців. Ми сумуємо разом з католиками та всіма християнами, які шукали духовної підтримки у Папи Франциска. Вічна пам'ять,
Українська спільнота дякує Папі Римському за науку, яку він дава протягом життя і в останні дні.
Папа Франциск, дякуємо, що показав нам приклад страждання і витривалого несення свого хреста.
Король Чарльз з дружиною засмутилися, дізнавшись про смерть Папи Франциска.
Його Святість пам’ятатимуть за його співчуття, турботу про єдність Церкви та за його невтомну відданість спільним справам усіх людей віри та тих людей доброї волі, які працюють на благо інших. Його віра в те, що турбота про Творіння є екзистенціальним вираженням віри в Бога, звучала серед багатьох у всьому світі. Своєю роботою та турботою про людей і планету він глибоко вплинув на життя багатьох людей. Ми з Королевою з особливою любов’ю згадуємо наші зустрічі з Його Святістю протягом багатьох років, і ми були дуже зворушені тим, що змогли відвідати його на початку місяця,
В адміністрації президента США теж висловили співчуття з приводу смерті Папи Франциска.
Спочивайте з миром, Папа Фрвнциск,
Очільник Кенії Вільям Самоей Руто приєднується до скорботи католицької церкви та світової християнської спільноти. Він написав, що смерть Папи – це велика втрата.
Папа Франциск запам’ятається своїм життям, присвяченим служінню Господу, Церкві та людству. Своєю скромністю, непохитною відданістю інклюзивності та справедливості та своїм глибоким співчуттям до бідних і вразливих він був прикладом лідерства як слуги. Його тверді етичні та моральні переконання надихнули мільйони людей у всьому світі, незалежно від віросповідання чи походження,
Польський прем'єр-міністр Дональд Туск написав, що Папа Франциск був добрим і чуйним чоловіком.
Перм'єр-міністр Індії Нарендра Моді написав, що люди в світі завжди пам’ятатимуть Папу Франциска, його співчуття, смирення та духовну мужність.
З юних років він присвятив себе реалізації ідеалів Господа Христа. Він старанно служив бідним і пригнобленим. Для тих, хто страждав, він запалив дух надії. Я з теплотою згадую свої зустрічі з ним, і мене дуже надихнула його прагнення до інклюзивного та всебічного розвитку. Його прихильність до народу Індії завжди буде цінуватися, – написав він.
Урсула фон дер Ляєн написала, що Папу Франциска сьогодні оплакує весь світ. Вона додала, що Папа надихнув мільйони людей, далеко за межі католицької церкви.
Мої думки з усіма, хто відчуває цю глибоку втрату. Нехай вони знайдуть розраду в ідеї, що спадщина Папи Франциска продовжуватиме вести нас усіх до більш справедливого, мирного та співчутливого світу,
За словами Фрідріха Мерца, Папу Франциска запам’ятають завдяки його невтомній увазі до найслабших у суспільстві, до справедливості та примирення.
Таким чином перший латиноамериканець, який сидить на Святому Престолі, торкнувся людей у всьому світі, поза межами конфесій. Мої думки зараз з вірними в усьому світі, які втратили свого Святішого Отця. Нехай він спочиває з миром,
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зазначив, що глибоко засмучений звісткою про смерть Його Святості Папи Франциска.
Його невтомні зусилля у просуванні справедливішого світу для всіх залишать по собі тривалу спадщину. Від імені народу Сполученого Королівства висловлюю щирі співчуття всій Католицькій Церкві,
Педро Санчес написав, що як і всі сумує з приводу смерті Папи Франциска.
Його відданість миру, соціальній справедливості та найуразливішим залишила глибоку спадщину. Спочивайте з миром,
Президент Аргентини Хав'єр Мілей зазначив, що з глибоким жалем дізнався цього сумного ранку, що Папа Франциск помер і вже спочиває з миром.
Попри відмінності, які тепер здаються незначними, можливість знати його доброту та мудрість була для мене справжньою честю. Як Президент, як аргентинець і, передусім, як людина віри, я прощаюся зі Святішим Отцем і висловлюю співчуття всім, кого торкнулася ця сумна новина. Нехай спочиває з миром,
Глава Ради міністрів Італії Джорджия Мелоні зазначила, що новина про смерть Папи Франциска глибоко засмучує її народ, тому що "велика людина і великий пастир залишає нас". Мелоні дружила з понтифіком, прислухалася до його порад і повчанн, "які ніколи не підводили".
У роздумах на Віа Круціс він нагадував нам про силу дару, який змушує все знову процвітати і здатний примирити те, що в очах людини є непримиренним. І він знову попросив світ про сміливість змінити напрямок, йти шляхом, який "не руйнує, а плекає, ремонтує, захищає". Ми будемо йти в цьому напрямку, щоб шукати шлях миру, прагнути до загального блага та будувати більш справедливе та справедливе суспільство,
Віцепрезидент США написав, що співчуває мільйонам християн у всьому світі, які любили Папу Франциска.
Я був радий його вчора побачити, хоча він, очевидно, був дуже хворий. Але я завжди буду пам’ятати його за наведену нижче проповідь, яку він виголосив у перші дні COVID. Це було дійсно дуже красиво. Хай Бог упокоїть його душу,
Президент Франції разом з дружиною надсилає співчуття всім католикам світу.
Від Буенос-Айреса до Риму Папа Франциск бажав, щоб Церква приносила радість і надію найбіднішим. Нехай об’єднує людей між собою і з природою. Нехай ця надія постійно воскресає поза ним,
Тайвань висловив співчуття Ватикану, який є одним із небагатьох урядів, які визнають Тайвань державою.
Завдяки глибокій дружбі між Тайванем і Ватиканом, окрім того, що офіційні особи відповідного рівня будуть спеціальними посланцями для участі в похоронах Папи, високопоставлені урядовці також візьмуть участь у поминальній месі, яку проводить посольство Ватикану на Тайвані, щоб висловити найглибші співчуття народу Тайваню, католицьким віруючим і уряду,
Там додали, що його смирення та турбота про все людство, особливо його активний заклик до миру у всьому світі, завжди залишаться в серцях тайванського народу та уряду. У цей момент скорботи тайванський народ, католики та уряд сумують разом.
Президент Ізраїлю Ісаак Герцог написав великий пост співчуття з приводу смерті Папи Римського. Він зазначив, що Свята Земля втратила духовного отця. За його словами Папа Франциск присвятив себе "закликам до миру в неспокійному світі".
Він справедливо бачив велике значення у зміцненні міцних зв’язків з єврейським світом і в просуванні міжконфесійного діалогу як шляху до більшого розуміння та взаємної поваги. Я щиро сподіваюся, що його молитви за мир на Близькому Сході та безпечне повернення заручників незабаром отримають відповідь. Нехай його пам’ять і надалі надихає на вчинки доброти, єдності та надії,
Перзидентка Швейцарії Карін Келлер-Саттер написала, що спадщина Папи Франциска обов'язково житиме далі.
Він був великим духовним провідником, невтомним поборником миру, і його людська теплота була розрадою не лише для католиків. Папа Франциск покинув нас. Його спадщина залишиться,
Роберта Мецола окремо згадала посмішку Папи Франциска, яка підкорила серця мільйонів людей. Президентка Європарламенту назвала його "Народним Папою", який своєю любов’ю до життя, надією на мир, співчуттям до рівності та соціальної справедливості запам'ятався всім у світі.
На сторінці Європейського парламенту з нагоди смерті понтифіка опублікували його промову під час візиту у 2014 році. Папа Франциск також проводив зустрічі з президентами парламенту – у 2021 році з Девідом Сассолі, а у 2024 – з Робертою Мецолою.
Політик підкреслив, що Папа усвідомлював гострі проблеми сучасності та привертав до них увагу.
Своїм тверезим способом життя, діями служіння та співчуття Папа Франциск був взірцем для багатьох – як католиків, так і некатоликів. Ми згадуємо його з великою пошаною,
Крістофер Луксон згадав Папу Римського Франциска як "людину смирення" та того, хто відстоював соціальну справедливість.
Його спадщина включає непохитну відданість уразливим, соціальній справедливості та міжконфесійному діалогу. Мої думки з католиками та всіма тими, хто в Новій Зеландії та в усьому світі оплакує його смерть,