Світла людина та захисник миру: як у світі реагують на смерть Папи Римського Франциска

Світові лідери та відомі люди висловили свої співчуття з приводу смерті Папи Римського Франциска. Вони пригадали його службу та писали хороші слова про понтифіка.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на пости в соцмережі Х. Там з'явилося немало повідомленб після того, як Ватикан повідомив, що Папа Франциск помер у своїй резиденції 21 квітня.

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Світ відреагував на смерть Папи Римського