Папа Римський Франциск помер в особливий рік для католиків
- Папа Римський Франциск помер 21 квітня, це сталося в особливий ювілейний церковний рік, що відзначається раз на 25 років.
- У цей рік мільйони паломників вирушають до Ватикану, щоб пройти через бронзові Святі двері й отримати прощення за свої гріхи.
У понеділок, 21 квітня, у віці 88 років помер Папа Римський Франциск. Це сталося в особливий ювілейний церковний рік, який відзначається кожну чверть століття.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
Читайте також Забальзамовані серця, три труни й таємна боротьба за владу: що відбувається, коли помирає Папа
Що таке церковний ювілейний рік
Смерть Папи Римського сталася одразу після одного з найважливіших свят у календарі католиків – Великодня, і водночас припала на особливий ювілейний рік, який відзначається лише раз на 25 років.
Понтифік офіційно розпочав церковний ювілейний рік 24 грудня 2024 року, коли він символічно вдарив тричі у бронзові Святі двері у базиліці Святого Петра. Після цього мільйони паломників вирушили до Ватикану, щоб пройти через двері й отримати прощення за свої гріхи.
У ювілейному році десятки тисяч католиків зібралися у Ватикані на великодню месу, що пройшла цими вихідними.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер 21 квітня у віці 88 років. Пресслужба Ватикану повідомила, що вість про смерть понтифіка надійшла з "Дому святої Марти". За даними ЗМІ, причиною смерті понтифіка міг стати інсульт.