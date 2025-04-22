Ватикан опублікував перші посмертні фото Папи Франциска

У Ватикані готуються до похорону Папи Римського, який відбудеться у найближчі 9 днів. Франциск помер 21 квітня 2025 року.

Ватикан оприлюднив фотографії Папи Франциска у відкритій труні, що стоїть у його покоях, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Що відомо

Згодом труну буде перенесено до базиліки Святого Петра для загального прощання.

Франциск у труні / Фото Vatican News

Франциск помер 21 квітня 2025 року / Фото Vatican News

Камерленго Кевін Фаррелл, який очолить Ватикан до обрання нового понтифіка, разом із трьома помічниками прослідкує за тим, щоб було зламано "перстень Рибалки" та свинцеву печатку Папи, аби ними не міг скористатися ніхто інший.

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Довідка: Перстень рибалки — атрибут римських пап, поряд з тіарою. Папський перстень покликаний нагадувати про те, що папа є спадкоємцем апостола Петра, який за родом занять був рибалкою.

22 квітня кардинали зібралися у Ватикані для обговорення похоронних планів, зокрема вибору дати.