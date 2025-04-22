Друга за числом католиків: ЗМІ назвали країну, що відіграє важливу роль у виборі нового Папи

У виборі нового Папи Римського важливу роль відіграє Східний Тимор – невелика держава в Південно-Східній Азії. Саме Східний Тимор є однією з найбільш католицьких країн світу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Читайте також Обрання імені та білий дим: що відбувається у Ватикані, коли обрали нового Папу

Чому Папа Римський важливий для Східного Тимору

Східний Тимор, також відомий як Тимор-Лешті, є другою за рівнем католицизму країною у світі. Близько 97% населення Східного Тимору ідентифікують себе як католики – це найвищий показник поза межами Ватикану.

Минулого року країна приймала Папу Римського Франциска під час його візиту до Азії. Там понтифіка зустріли з великим захопленням – на відкриту месу зібралася майже половина населення Східного Тимору.

У понеділок, 21 квітня, після смерті Папи Римського в церквах Східного Тимору пройшли спеціальні богослужіння, а державні прапори приспустили на знак жалоби. Президент країни Жозе Рамуш-Орта назвав смерть понтифіка "величезною втратою для всього світу, не лише для християн".

Цікаво! Східний Тимор – одна з наймолодших країн світу. Католицька церква відігравала важливу роль в її бурхливій і кривавій боротьбі за незалежність від Індонезії.

За словами журналістів, Східний Тимор також відіграватиме важливу роль у виборі наступного Папи. Віржіліо До Кармо Да Сілва став першим кардиналом країни після того, як Папа Франциск особисто призначив його в 2022 році.

Наразі Да Сілва входить до переліку 135 кардиналів-виборців, який оприлюднив Ватикан. Він також стане першим представником Східного Тимору, який братиме участь у конклаві – тисячолітній традиції обрання нового понтифіка.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер 21 квітня у віці 88 років. Пресслужба Ватикану повідомила, що вість про смерть понтифіка надійшла з "Дому святої Марти". Офіційною причиною смерті став інсульт та незворотня серцева недостатність.