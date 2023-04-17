Папа Римський в черговий раз закликав українців та росіян "помиритись"

Папа Римський Франциск 16 квітня привітав християн, які святкують Великдень зі святом. У цей день він вкотре повернувся до ідеї "помирити" українців та росіян.

У своїй проповіді понтифік побажав, щоб Господь допоміг росіянам і українцям помиритися.

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Очевидно, що Папа Римський не уточнював у промові, що саме Росія має зупинити війну, вивівши свої війська з України.

На жаль, у страшенному протиріччі з великоднім посланням, тривають війни, які надалі сіють смерть у жахливих формах. Сумуючи з приводу цієї жорстокості, молімося за їхні жертви, просячи в Бога, щоби світ більше не мусив переживати жахіття насильницької смерті. Нехай Господь буде з ними й допоможе їм помиритися!

– додав понтифік, говорячи про Україну та Росію.

Раніше під час меси з нагоди Великодня Папа Римський помолився за мир для українців. Втім, не забув він і про громадян держави-агресорки. Також він попросив "відкрити серця" всієї міжнародної спільноти, аби вона докладала зусиль для завершення війни та "всіх конфліктів, які обагряють світ кров'ю".

Додамо, що 7 квітня у Римі відбулася Хресна дорога. На ній Ватикан знову вирішив "помирити" жертву та агресора. Зокрема, планували, що на одній із зупинок хрест мали нести український та російський підлітки.

Спроби "помирити" жертву та агресора

Торік у Ватикані провели Хресну дорогу за участю жінок, одна з яких представляла Україну, а друга – Росію. Попри те, що з молитви прибрали слова про "братні народи", ця подія все одно обурила українців.

Хресну ходу, яка відбулася вперше після дворічної перерви через пандемію, очолив Папа Франциск. Під час ходи хрест несли українка Ірина та росіянка Альбіна. Їм спеціально доручили нести хрест разом. Мовляв, на знак примирення.