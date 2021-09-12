Папа Римський прибув до Угорщини з незвично коротким візитом
Джерело:Радіо Свобода
Папа Франциск 12 вересня прибув до угорської столиці Будапешт. Там він пробуде лише 7 годин, а потім вирушить у Словаччину.
Його незвично коротке перебування в Будапешті підкреслює розбіжності з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.
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Після приземлення пілоти підняли червоно-біло-зелений національний прапор Угорщини та прапор Ватикану. В аеропорту Папу Франциска зустрічали:
- заступник прем'єр-міністра Угорщини Жольт Семен,
- кардинал Петер Ердо,
- угорські єпископи.
Усміхнений Франциск помахав дітям, які вишикувалися в чергу, щоб привітати його. Після цього він сів у машину, яка відвезла його в центр Будапешта.
Що робитиме Папа Франциск в Угорщині
У розкладі Ватикану мовиться, що Франциск повинен зустрітися з Орбаном і президентом Яношом Адером, а також з єпископами та представниками деяких єврейських громад, перш ніж зробити месу в завершенні церковного конгресу, який почався минулої неділі.
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Наразі точно невідомо, з чим пов'язаний такий нетривалий візит. Однак дипломати та католицькі ЗМІ припустили, що Папа Римський нібито приділяє пріоритет Словаччині, фактично нехтуючи Угорщиною.Зверніть увагу! Нещодавно Папа Римський переніс операцію з видалення частини товстої кишки. Франциск зауважив, що зараз почувається добре.