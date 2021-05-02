Папа Римський привітав із Великоднем християн східного обряду

Папа Франциск привітав християн сходу з Великоднем. Він побажав усім миру і світла та втішення господнього тим спільнотам, які перебувають в особливо важких ситуаціях.
Джерело:Vatican news
Привітання папа Франциск висловив під час недільної молитовної зустрічі з вірянами на площі Святого Петра у Ватикані. Вітання він виголосив після молитви "Царице неба".
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"Вітання братам і сестрам православним"
Папа Франциск під час промови виголосив свої найкращі вітання православним. Він назвав їх "нашими братами і сестрами православних Церков та католицьких східних і латинських Церков. Наступник святого Петра побажав благодатного Великодня, світла і миру.
Нехай же Воскреслий Господь наповнить їх світлом і миром та втішить спільноти, які проживають в особливо важких ситуаціях. Благодатної їм Пасхи!
– побажав Папа Франциск.
Як проходить Великдень в Україні
- Другий рік поспіль українці святкують Великдень в умовах карантину.
- Додаткових обмежень на цю дату не вводили, однак влада неодноразово просила дотримуватися епідемічних норм.
- Загалом у заходах із нагоди свята взяли участь понад 743 тисячі громадян, повідомили поліцейські. Нічні та вранішні богослужіння в Україні пройшли спокійно.
- Вдень 2 квітня в Україну спецрейсом доправили благодатний вогонь із Єрусалима, який там зійшов напередодні. Прийняв вогонь намісник Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря Православної церкви України архієпископ Агапіт.
- Тим часом поліція посилила контроль на дорогах і в зонах відпочинку під час великодніх свят.