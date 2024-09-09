Нагадала про війну в Україні: олімпійська призерка розповіла про зустріч із Папою Римським

Українська легкоатлетка Анна Рижикова представляє Дніпро, яке постійно атакується російськими ракетами та дронами. Дівчині випала нагода побачитися із Папою Римським Франциском.

Україна непогано виступила на Олімпійських іграх-2024. Наша збірна здобула 12 медалей та посіла 22 місце у загальному заліку. Особливого успіху українці досягли у легкій атлетиці.

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Зустріч із Папою

Нагороди дістались Ярославі Магучіх, Ірині Геращенко та Михайлові Кохану. А ось Анна Рижикова до медалі так і не дісталась. Дівчина брала участь у забігу на 400 метрів з бар'єрами.

Після виступу на Іграх-2024 спортсменка відправилась до Риму на чергові змагання. Там Рижкова зустрілась із Папою Римським Франциском. Дівчина розповіла, як це відбулось.

Мій менеджер організував зустріч для одного олімпійського чемпіона і я, як частина команди, теж пішла. Мене запитали, чи хочу я зустрітись з Папою Римським. Я погодилась. Ми спочатку зустрілися з представниками Федерації легкої атлетики Ватикану. Це вони допомогли організувати зустріч. Трохи з ними поговорили і пішли вже на свої місця. Всі сіли і чекали Папу Римського. Він підходив і давав всім свій автограф, а до цього читав промову,

– згадала Рижикова.

Питання війни в Україні

Крім того, атлетка не впустила нагоди нагадати понтифіку про війну в Україні. Папа Римський кілька разів підтримував нашу країну, але при цьому він не називає Росію агресоркою чи країною-терористкою та намагається йти їй назустріч.

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У травні 2022 року Папа Римський провів довгу розмову із московським патріархом Кірілом, який є одним із головних ідеологів війни. Пізніше він називав російський народ "великим" та засуджував смерть доньки Олександра Дугіна, одного з ідеологів "руського міра".

А у березні цього року Франциск закликав "Україну мати відвагу підняти білий прапор". У Ватикані пояснили ці слова як заклик до переговорів із Росією.

Я не дуже віруюча людина і не можу сказати, що я фанат Папи Римського. Його підтримка України поки що така собі, але сподіваюся, що він виправиться. Він підходив буквально на кілька секунд. Я там сказала, що ми сподіваємось, що ви будете більше підтримувати Україну під час війни проти Росії. Він дуже старенький, реально. Тому не знаю, хто ухвалює ці рішення і як воно все відбувається. Але я скористалась можливістю,

– розповіла легкоатлетка.

Відзначимо, що Анна Рижикова вигравала бронзову медаль на Олімпійських іграх-2012 у Лондоні. Тоді нагорода підкорилась дівчині у змаганнях з бігу 4 х 400 метрів. Крім того, українці підкорились два "золота" та чотири "срібла" на чемпіонатах Європи з легкої атлетики.