Папа Римський сказав що секс поза шлюбом не є найважчим гріхом

Папа Франциск зустрівся з журналістами. Під час розмови голова католицької церкви сказав, що не вважає секс не у шлюбі "найсерйознішим" гріхом.

За словами Папи Франциска, найважчими є зухвалість та ненависть. Крім того, Папу запитали про відставку архієпископа Парижа Мішеля Опеті, який пішов з посади після публікації інформації у французькому журналі про його інтимні стосунки з жінкою.

До теми Папа Римський каже, що готовий зустрітися з московським патріархом Кирилом

"Гріхи тіла не є найсерйознішими", – сказав голова католицької церкви.

Через що відсторонили єпископа

Щодо Мішеля Опеті, то Папа Франциск зазначив, що "це була помилка з його боку, порушення шостої заповіді, але не повне". Шоста заповідь стосується людей, які займаються сексом поза шлюбом. Папа пояснив, що відсторонив архієпископа через плітки.

Скандал з Мішелем Опеті: що відомо

Архієпископ Парижа Мішель Опеті подав заяву на зречення до Папи Римського Франциска.

Газета Le Figaro писала, що Опеті пішов на такий крок через появу у ЗМІ пліток про його інтимний зв'язок з однією з парафіянок.

Журнал Le Point 22 листопада опублікував статтю про Опеті, в якій мовилось, що він перебував у стосунках із парафіянкою у 2012 році, коли обіймав посаду генерального вікарія.

Опеті у прощальному посланні наголосив, що зрікся сану не через провину, а щоби запобігти поділам, які з'являються там, де є підозри та втрата довіри.

Архієпископи та вищі члени Католицької Церкви не можуть мати шлюб. Це означає, що вони утримуються й від сексу.