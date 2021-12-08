Папа Римський сказав що секс поза шлюбом не є найважчим гріхом
Джерело:Іndependent
Папа Франциск зустрівся з журналістами. Під час розмови голова католицької церкви сказав, що не вважає секс не у шлюбі "найсерйознішим" гріхом.
За словами Папи Франциска, найважчими є зухвалість та ненависть. Крім того, Папу запитали про відставку архієпископа Парижа Мішеля Опеті, який пішов з посади після публікації інформації у французькому журналі про його інтимні стосунки з жінкою.
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"Гріхи тіла не є найсерйознішими", – сказав голова католицької церкви.
Через що відсторонили єпископа
Щодо Мішеля Опеті, то Папа Франциск зазначив, що "це була помилка з його боку, порушення шостої заповіді, але не повне". Шоста заповідь стосується людей, які займаються сексом поза шлюбом. Папа пояснив, що відсторонив архієпископа через плітки.Зверніть увагу! Архієпископи та вищі члени Католицької Церкви не можуть мати шлюб. Це означає, що вони утримуються й від сексу.
Скандал з Мішелем Опеті: що відомо
- Архієпископ Парижа Мішель Опеті подав заяву на зречення до Папи Римського Франциска.
- Газета Le Figaro писала, що Опеті пішов на такий крок через появу у ЗМІ пліток про його інтимний зв'язок з однією з парафіянок.
- Журнал Le Point 22 листопада опублікував статтю про Опеті, в якій мовилось, що він перебував у стосунках із парафіянкою у 2012 році, коли обіймав посаду генерального вікарія.
- Опеті у прощальному посланні наголосив, що зрікся сану не через провину, а щоби запобігти поділам, які з'являються там, де є підозри та втрата довіри.