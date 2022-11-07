"Неуважно читав Достоєвського": в Україні відреагували на скандальні слова Папи Римського

Нещодавно Папа Римський заявив, що дуже поважає росіян, а Достоєвський буцімто "надихає думати про християнство". На скандальні слова Франциска вже відреагували в Україні.

Слова Папи Римського прокоментувала посол України у США Оксана Маркарова. За її словами, Франциск, ймовірно, "неуважно читав Достоєвського".

Важливо Папа Римський хотів зустрітися з Путіним, але Лавров його "ввічливо" відшив

Як в Україні відреагували на скандальні слова Папи Римського

Не стримаюсь. Папа Римський, мабуть, якось неуважно читав Достоєвського. Інакше його Святість не дивувався б жорсткості росіян (яка якраз їм природньо притаманна). А декілька інших творів російських письменників/поетів, включно з Пушкіним, Купріним, Булгаковим, як і навіть поверхневе вивчення правдивої історії нашого регіону, показало б що гуманізмом не пахло в Московії ні при Івану Грозному в 1547-му, ні в 1708, коли було брутально вирізано Батурин, ні в кожній події після того,

– написала Маркарова.

Зауважимо, що Папа Римський заявляв, що жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народові. На ці слова відреагував очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Російські солдати є представниками російського народу. Звідки тоді у них така жорстокість до українців, якщо жорстокість непритаманна роснароду?" – сказав очільник регіону.

Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив, що достатньо просто відвідати зараз Україну, щоб побачити наслідки російського "гуманізму".

Щоб усвідомити російський "гуманізм", у який вірить Папа, було б достатньо просто відвідати зараз Україну і побачити, як 4,5 мільйони людей залишилися без електрики та води, "насолоджуючись" цим російським "гуманізмом": накази бомбардувати Україну віддають та кнопки запуску ракет натискають не найманці, а щирі російські "гуманісти" — послідовники Достоєвського,

– написав він.

Папа Римський оскандалився заявою про росіян

Напередодні Папа Римський розповів, що був готовий їхати до Москви. Однак Сергій Лавров заявив, що "наразі не треба". Понтифік наголосив, що з того часу Святий Престол працює над тим, аби знайти рішення.

Також Папа Римський зробив скандальну заяву про росіян, які вбивають в Україні дорослих та дітей, а також знищують міста й села. Загарбників понтифік назвав "великим народом" й заявив про начебто російський гуманізм.

Також Папа Римський зазначив, що дуже поважає росіян, а Достоєвський "надихає думати про християнство".

Варте уваги – Папа Римський взявся мирити Путіна і Зеленського: дивіться відео