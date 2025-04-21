Головна площа перекрита: онлайн-трансляція з Ватикану після смерті Папи Римського

У Великодній понеділок, 21 квітня, Ватикан перебуває у скорботі з приводу смерті Папи Римського Франциска. Головна площа країни-міста наразі перекрита.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію та Reuters.

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Що відбувається у Ватикані

21 квітня помер Папа Римський Франциск. Ще напередодні він зустрівся з вірянами, хоча був дуже слабкий. Ватикан і весь християнський світ висловлює співчуття з приводу втрати понтифіка, який запам'ятався своїми повчаннями, закликами до миру та добром.

Про смерть Папи Франциска у Ватикані сповіщає дзвін собору Святого Петра. Головна площа перекрита, а поряд зібралися паломники та туристи.

Головна площа Ватикана після смерті Папи Римського: онлайн-трансляція

Похорон Папи Франциска відбудеться через 4 – 6 днів на площі Святого Петра. Його поховають у базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі. Франциск стане першим Папою за понад століття, який знайде вічний спочинок не у Ватикані. Папа Римський також захотів, щоб на його похованні не було традиційних трьох вкладених трун та публічного прощання на катафалку.

Після похорону колегія кардиналів збереться на конклав, де оберуть нового Папу. Серед ймовірних наступників є 8 кардиналів, зокрема П'єтро Пароліна, Фрідоліна Амбонго Бесунгу та Маттео Дзуппі.