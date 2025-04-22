Обрання імені та білий дим: що відбувається у Ватикані, коли обрали нового Папу

Ватикан після смерті Франциска має обрати собі нового Папу. Для цього збереться конклав кардиналів, який проводить процедуру призначення нового лідера країни-міста.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як новий Папа приходить на посаду

Процедура обрання та затвердження нового Папи Римського триває в кілька етапів. У кінцевому результаті понтифік її завершує та про нього дізнається світ.

Спочатку конклав визначається з тим, хто з кандидатів достойний бути Папою Римським. Коли його обрали, кардинали запитують, чи він згоден. Якщо так – новий Папа обирає ім'я, яке бажає мати.

Далі новообраний понтифік одягає білі ризи, підготовлені в трьох розмірах, і сідає на трон у Сикстинській капелі. Кардинали, які не входять у конклав, віддають йому шану та присягають на покору.

Далі чиновник повинен спалити паперові бюлетені спеціальними хімікатами, щоб з димаря каплиці йшов білий дим. Це є символом того, що новий Папа обраний – тоді про це дізнається весь світ. Натомість чорний дим свідчить, що на голосуванні Папу не обрали.

Якщо обраний кандидат відмовляється від посади, то процедура починається знову.

Після завершення обрання та всіх процедур у середині конклаву старший курфюрст серед кардиналів-дияконів виходить на центральний балкон базиліки Святого Петра, та оголошує натовпу "Habemus Papam", що перекладається "У нас є Папа". Уже потім понтифік з'являється та дає людям своє перше благословення.

До того як у Ватикані проведуть конклав, тимчасовим очільником Церкви стане кардинал-камерленго Кевін Фаррелл.

Нагадаємо, Папа Франциск помер від проблем із серцем 21 квітня. Його поховання пройде 28 квітня. Понтифік знайде останній спочинок в одній з базилік Риму.