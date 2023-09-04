Папа Франциск пояснив свої слова про "велич Росії": мав на увазі культуру, а не імперіалізм

Папа Римський визнав, що неправильно сформулював думку, коли розповідав про "велич Росії". Він заявив, що зовсім не думав, що його слова трактуватимуть як виправдання імперіалізму.

25 серпня під час Всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі понтифік висловив свою скандальну заяву, де прославляв країну-терориста та її імперців. Він закликав росіян не відмовлятися від спадщини.

Дивіться також Союзник на двох стільцях: до чого Ердоган готує Путіна та як на це впливають гроші Катару

Реакція Папи на скандал

У звернення до російських католиків Папа Римський вихваляв Петра I та Катерину II, та розповідав, що росіяни є спадкоємцями "великої імперії". Ці слова викликали обурення в української спільноти, а Кремль же похвалив понтифіка за знання історії.

Папа Римський пояснив, прагнув донести зовсім іншу думку своїми скандальними словами. Він стверджує, що прагнув нагадати молодим росіянам про велику культурну спадщину. Франциск запевняє, що його слова зовсім не були виправданням імперіалізму.

Можливо, це був не найкращий спосіб висловлення, але, говорячи про велику Росію, я думав не стільки географічно, скільки культурно,

– пояснив Папа Римський.

Франциск додав, що слова про імперців спали йому на думку, коли він згадав, як вивчав історію Росії. Він переконаний, що скасовувати культуру окупантів не можна. Нібито Росія мала "темні політичні роки", але її спадщина доступна всім.

Скандальні заяви Папи Римського