Папа Франциск – перший за понад століття, кого поховають за межами Ватикану

Унаслідок смерті Папи Франциска 21 квітня розпочнеться ретельно організована низка заходів, зокрема жалоба, віддання шани та похоронний ритуал. Проте це поховання відрізнятиметься від ритуалів попередників.

Кардинали визначать дату похорону та поховання Папи Франциска. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Дивіться також "Велич Росії" та "хоробрість білого прапора": найвідоміші заяви Франциска про війну в Україні

Що відомо про похоронний ритуал та поховання Папи Франциска

Після смерті Папи католицька церква вступає у дев'ятиденний період жалоби. У цей час кардинали мають визначити точну дату поховання, зазвичай це відбувається протягом 4-6 діб після смерті.

За традицією меса відбувається на площі Святого Петра, проте Франциск заздалегідь наказав поховати його не в крипті під базилікою Святого Петра, як більшість його попередників, а в римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, поблизу ікони Богородиці. Франциск молився у цьому храмі у важливі моменти свого папства, також він провів там міжнародну молебню за мир в Україні у 2022 році.

У виданні зазначили, що це рішення показує його скромність та звичку порушувати традиції всередині церкви. Також Франциск бажав, щоб його поховали у простій дерев’яній труні.

Похоронний ритуал Франциска відрізнятиметься від церемоній його попередників. Зокрема через реформи, які він запровадив у 2024 році. Цього разу буде використана лише одна труна замість трьох та тіло Папи буде виставлене у відкритій труні для публічного вшанування в базиліці Святого Петра, а не на спеціальному підвищенні (катафалку), як це було в минулому.

Що буде після поховання Франциска

Через 2-3 тижні після похорону колегія кардиналів збереться в Сикстинській капелі, щоб провести конклав. Це секретний процес обрання нового понтифіка.

У голосуванні можуть брати участь кардинали віком до 80 років, їх – близько 120 осіб. Вони таємно проголосують за свого обраного кандидата, написавши його ім'я в бюлетені та поклавши його в чашу на вівтарі.

Після успішного голосування представник Колегії кардиналів зачитує латинське оголошення Habemus papam, що означає "У нас є Папа", з головного балкону базиліки Святого Петра.