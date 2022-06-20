Папа Римський закликав вірян щодня питати себе, що вони роблять для порятунку України
Джерело:Vatican news
Папа Франциск під час недільної зустрічі звернувся до вірян. Він закликав їх питати себе: "Що я роблю саме сьогодні для українського народу?"
Зустріч Папи Франциска з прочанами відбулася 19 червня. Віряни зібралися, щоб помолитися разом молитву "Ангел Господній".
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"Що сьогодні роблю саме я для українського народу?"
Молитовна зустріч відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Вона зібрала кількадесят тисяч прочан. Папа Франциск звернувся до людей з різними запланованими закликами.
Наприкінці молитовної зустрічі Святіший Отець перед тим, як попрощатися, закликав підтримувати українців щодня. Він назвав низку питань, які віряни мають ставити перед собою.
І в цей момент не забуваймо про багатостраждальний український народ, народ, який страждає. Я хочу, щоб усі ви ставили собі запитання: "Що сьогодні роблю саме я для українського народу? Молюся? Докладаю якісь зусилля? Чи стараюся зрозуміти? Що я сьогодні роблю для українського народу? Нехай кожен відповість у своєму серці,
– мовив Папа Франциск.
Останні заяви Папи Римського
- За весь час повномасштабного вторгнення Папа Франциск жодного разу чітко не висловлювався про війну в Україні. Йому навіть не подобалося те, як гостинно приймають українських біженців.
- На думку Франциска, війна в Україні "можливо, була якось спровокована, або не попереджена". Хто і як її провокував, Папа Римський не уточнив.
- Понтифік нарешті визнав, що росіяни коять жорстокі злочини, але разом з тим спробував виправдати їх, мовляв, це воюють "найманці" з Чечні, Сирії тощо. Такі розмиті погляди Франциск висловив аж через чотири місяці війни проти України.
- Також Франциск сказав, що він не "за Путіна", але збирається розрізняти "хороше та погане" без роздумів про інтереси та коріння проблем, і що все це дуже складно.
- Папа Римський 16 червня анонсував особисту зустріч із з главою російської православної церкви патріархом Кирилом.
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