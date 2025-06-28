"Життя переможе смерть": Папа Римський звернувся до українців українською мовою

Папа Римський Лев XIV оприлюднив звернення українською мовою. У своїй заяві понтифік висловив солідарність з українським народом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію глави Католицької церкви у соцмережі Х, оприлюднену у суботу, 28 червня.

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Про що ідеться у зверненні

У День Конституції України Папа Римський Лев XIV вирішив звернутися до українців, запевнивши їх у підтримці. Він виразив свою близькість до "стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких".

Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни. Віра вашого народу зараз піддається важкому випробуванню. Вірити не означає вже мати всі відповіді, але уповати на те, що Бог є з нами й дарує нам Свою благодать, що Він скаже останнє слово і життя переможе смерть,

– написав він.

На цю публікацію відповів український президент Володимир Зеленський. Він висловив вдячність понтифіку за "постійні молитви та співчуття до України", а також до її народу. Він наголосив на потребі досягнення справедливого миру.

"Разом маємо зупинити цю свавільну російську агресію та захистити невинне життя. Потрібен справедливий мир. Також будемо глибоко вдячні за Вашу допомогу у врегулюванні всіх наших людей – дорослих і дітей, – які підтримують у російській полонії проти їхньої волі", – резюмував він.

Нагадаємо, на початку червня Папа Римський мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час обговорення Лев XIV закликав президента Росії зробити "жест" до миру у питанні війни в Україні.