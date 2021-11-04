"Паперова армія" залишиться в минулому, – Резніков анонсував зміни в Міноборони

Парламентарі 4 листопада проголосували за призначення колишнього віцепрем'єра Олексія Резнікова міністром оборони України. Він, виступаючи на посаду, пообіцяв зміцнити армію і повністю ввести електронні закупівлі, щоб викоренити корупцію.

Олексій Резніков, звертаючись до парламентарів з трибуни Ради, зауважив, що Міноборони – цивільне відомство, має формувати політику й створювати умови, щоб ЗСУ могли ефективно давати відсіч ворогу.

Важливо Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони

Резніков окреслив основні напрямки своєї роботи на новій посаді. Зокрема, забезпечення синергії в діяльності Міністерства оборони, Генерального штабу та профільного комітету Верховної Ради України.

Війна з Росією триває вже восьмий рік. Гібридний характер конфлікту, воєнний потенціал держави-окупанта, а також безпекова ситуація у світі вимагають, щоб відповідь України на ці виклики була комплексною й адаптивною,

– наголосив Олексій Резніков.

Він зазначив, що "українська паперова армія має залишитися у минулому". Резніков також заявив про проведення повного аудиту Міноборони.

Які ще зміни анонсував Резніков

Новий міністр також виступає за активізацію співпраці з членами Північноатлантичного альянсу. За його словами, потрібно "системно працювати над підвищенням сумісності із країнами НАТО". Він зазначив, що Україна має значний простір для розширення практичної співпраці з Альянсом.

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Крім того, Резніков заявив про необхідність наповнити змістом ті домовленості, яких вже вдалося досягти під час візиту Зеленського до Вашингтона. Він переконаний, що Україна має потенціал для взаємодії в оборонній сфері з:

Великою Британією,

Канадою,

Польщею.

Також Резніков заявив про спільні інтереси України та Балтії.

Що відомо про призначення Резнікова

Напередодні парламент підтримав відставку Олексія Резнікова з посади віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Цю посаду він обійняв у березні 2020 року, коли Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука та затвердила склад уряду Дениса Шмигаля.