Папієв з ОПЗЖ купив маєток у Чернівцях за понад 4 мільйони
7 жовтня 2021 , 17:32Читать новость на русском
Джерело:Єдиний державний реєстр декларацій
Народний депутат від ОПЗЖ і ексочільник Чернівецької області Михайло Папієв придбав собі житловий будинок у Чернівцях. Площа його обновки складає понад 500 квадратних метрів.
Будинок у Михайла Папієва з'явився 1 жовтня. Відповідні зміни він вніс у свою декларацію.
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Новий будинок Папієва
Нова нерухомість з'явилася у нардепа у Чернівцях. Його будинок, згідно з даними декларації, має 502 квадратних метри. Його вартість – 4 мільйони 332 тисячі гривень.
Окрім того, у декларації Папієва є:
- 3 земельні ділянки у Чернівцях;
- 2 земельні ділянки у селі Глиниця;
- 5 земельних ділянок у селі Драчинцях;
- квартира у спільній власності у Чернівцях;
- на дружину записаний будинок у Чернівцях, Драчинцях і Глиниці;
- будівля водоцеху у Драчинцях;
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