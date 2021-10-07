Папієв з ОПЗЖ купив маєток у Чернівцях за понад 4 мільйони

7 жовтня 2021 , 17:32
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Джерело:

Єдиний державний реєстр декларацій

Народний депутат від ОПЗЖ і ексочільник Чернівецької області Михайло Папієв придбав собі житловий будинок у Чернівцях. Площа його обновки складає понад 500 квадратних метрів.

Будинок у Михайла Папієва з'явився 1 жовтня. Відповідні зміни він вніс у свою декларацію. 

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Новий будинок Папієва

Нова нерухомість з'явилася у нардепа у Чернівцях. Його будинок, згідно з даними декларації, має 502 квадратних метри. Його вартість – 4 мільйони 332 тисячі гривень. 

Окрім того, у декларації Папієва є: 

  • 3 земельні ділянки у Чернівцях;
  • 2 земельні ділянки у селі Глиниця;
  • 5 земельних ділянок у селі Драчинцях;
  • квартира у спільній власності у Чернівцях;
  • на дружину записаний будинок у Чернівцях, Драчинцях і Глиниці;
  • будівля водоцеху у Драчинцях; 
Зверніть увагу! Нещодавно Михайло Папієв похвалився тим, що завдяки його зусиллям учні однієї зі шкіл у Чернівцях вивчатимуть російську мову. На 2021 – 2022 рік її залишили як другу іноземну. 

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Автор: Вероніка Климська