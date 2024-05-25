Понад 300 людей загинуло: масштабний зсув ґрунту поховав ціле село у Папуа Новій Гвінеї

У Папуа Новій Гвінеї 24 травня стався масштабний зсув ґрунту у віддаленій гірській частині країни. Внаслідок природного лиха у тихоокеанській державі загинули сотні людей.

Наразі точна кількість людей, яка опинилася під завалами у Папуа Новій Гвінеї, залишається невідомою. На місцях уже працюють рятувальні служби, які шукають та намагаються визволити людей з-під завалів.

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У Папуа Новій Гвінеї стався масштабний зсув ґрунту

Журналісти BBC розповіли, що зсув ґрунту у Папуа Новій Гвінеї стався близько 03:00 за місцевим часом 24 травня. Природне лихо охопило віддалені села країни у високогір'ї провінції Енга та зруйнувало понад 1 182 будинки. Ця провінція розташована на відстані понад 600 кілометрів дорогою від столиці країни Порт-Морсбі.

Керівник місії Міжнародної організації з міграції в Папуа Новій Гвінеї Серхан Актопрак заявив, що зсув обвалився на село Ямбалі, яке розташоване приблизно за дві години їзди від столиці провінції Енга – Вабаг.



Місце, де стався зсув ґрунту у Папуа Новій Гвінеї / Фото ABC

За словами Актопрака, постраждала територія займає площу трьох – чотирьох футбольних полів і що в селі проживає 3 895 людей. Крім того, деякі будинки в селі повністю зруйнувалися внаслідок зсуву.

Керівник місії Міжнародної організації з міграції в Папуа Новій Гвінеї також зазначив, що доступу до питної води в постраждалому районі немає, лінії електропередач не працюють. І селяни, ймовірно, будуть мати проблеми з доступом до їжі.

Губернатор Енга Пітер Іпатас заявив агентству AFP, що це "безпрецедентне стихійне лихо". Водночас Ендрю Рюінг, лідер громади, сказав агентству Reuters, що люди спали, коли стався зсув ґрунту.

За даними Рюінга, внаслідок цього лиха кількість загиблих становить близько 300 осіб. Житель села, яке постраждало внаслідок зсуву, Нінга Роле також сказав, що, на його думку, загинули сотні людей, а масштаби природного лиха ускладнюють порятунок тих, хто вижив.

Наслідки масштабного зсуву у Папуа Новій Гвінеї / Фото AP та ABC

Прем'єр-міністр Папуа Нової Гвінеї Джеймс Марапе заявив, що на місце стихійного лиха були направлені екстрені служби, щоб почати роботу з надання допомоги, вилучення тіл з-під завалів і відновлення інфраструктури.

Товариство Червоного Хреста Папуа Нової Гвінеї повідомило, що група реагування на надзвичайні ситуації, що складається з офіційних осіб з офісу губернатора провінції, поліції, сил оборони та місцевих неурядових організацій, розгорнула свої шелтери поблизу місця стихійного лиха.

За даними видання ABC зсув також заблокував під'їзну дорогу до міста Поргера, де розташована велика золота копальня. Оператор шахти з корпорації Barrick Gold повідомив, що масштаби збитків ще оцінюються, а вплив на видобуток – невідомий.

Австралія готова надіслати допомогу Папуа Новій Гвінеї

Журналісти AP зазначили, що в Австралії, найближча сусідня країна до Папуа Нової Гвінеї та найбільший постачальник іноземної допомоги, заявили, що їхній уряд готовий допомогти у подоланні стихійного лиха.

Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що висловлює щирі співчуття жителям Папуа Нової Гвінеї через стихійне лихо.

Втрата людей і руйнування є нищівними. Як друзі та партнери, Австралія готова сприяти допомозі постраждалим і відновленні інфраструктури та зруйнованих будинків,

– сказала Вонг.

Водночас гуманітарна організація Care Australia заявила, що хоча територія Папуа Нової Гвінеї, де стався зсув, не є густонаселеною, там стурбовані, що "кількість загиблих може бути непропорційно високою".

Зрештою в Care Australia повідомили, що групі швидкого реагування, що складається з медиків і військовослужбовців, вдалося дістатися до ізольованого місця зсуву. Але складний рельєф і пошкодження головних доріг ускладнюють рятувальні роботи. До того ж доступ до автомагістралі заблоковано, а дістатися до району можна лише на вертольоті.