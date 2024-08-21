ПАР заблокувала надання Польщі снарядів: ЗМІ назвали причину, пов'язану з Україною

Південно-Африканська Республіка не надала артилерійські снаряди Польщі, які та замовила. Уряд ПАР побоювався, що снаряди передадуть Україні.

Про це пише польське видання Rzeczpospolita. Станом на серпень ці снаряди так і не отримали.

Дивіться також Сказав Путіну "ні": Мілей відмовився долучати Аргентину до БРІКС

ПАР блокувала передачу снарядів Польщі

Як пишуть ЗМІ, Польща через кілька місяців після вторгнення Росії в Україну замовила артилерійські снаряди у німецької збройової компанії Rheinmetall. Йшлося про виготовлення 50 тисяч боєприпасів. Однак станом на зараз отримати їх не вдалося й досі.

Журналісти звернулися до агентства озброєнь Міноборони Польщі з запитом про долю контракту. У відомстві зазначили, що контракт розірвали 20 серпня 2023 року "у зв’язку з проблемами, пов’язаними з виконанням контракту субпідрядником".

За даними польського видання, боєприпаси для Польщі мала виробляти південноафриканська компанія Rheinmetall – Denel Munition. Це дочірня компанія німецького концерну, в якій йому належить 51% акції. І саме цей підрядник блокував постачання боєприпасів Польщі.

Постачання боєприпасів до Польщі було заблоковано – більш-менш безпосередньо – урядом ПАР через побоювання, що вони можуть бути відправлені в Україну. Однак Південна Африка ближча до Росії, з якою вона, серед іншого, входить разом до альянсу БРІКС,

– йдеться у матеріалі.

До слова, нещодавно український уряд зробив замовлення у німецького оборонного концерну Rheinmetall. Він побудує на території країни завод з виготовлення боєприпасів. Таку подію анонсувала сама німецька компанія Rheinmetall.