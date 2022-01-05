У ПАР через два дні ліквідували пожежу в будівлях парламенту

Пожежникам вдалось приборкати полум'я у комплексі будівель парламенту Південно-Африканської республіки у Кейптауні. Пожежа наразі повністю ліквідована.

Загасити пожежу намагались протягом двох діб. При цьому підозрюваний у підпалі вже у суді, йому висунули звинувачення у підпалі.

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Що відомо про пожежу у ПАР

У комплексі в Кейптауні спалахнув вогонь у неділю, 2 січня. Згодом полум'я поширилось на будівлю Національної асамблеї.

Її дах обвалився, тож виникла загроза творам мистецтва та артефактам, які були розміщені у старій частині будівлі.



У ПАР загорівся парламент / Фото з твітеру Moloto Mothapo

У понеділок, 3 січня, рятувальникам вдалось взяти пожежу під свій контроль. Однак потім стався новий спалах, спричинений сильним вітром.

У комплексі 2 січня затримали 49-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі.

Станом на 5 січня про постраждалих та жертв не повідомляли.

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