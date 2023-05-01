Гаага так і хотіла принизити Путіна: що означає прохання ПАР диктатору "сидіти вдома"

Таку думку 24 Каналу озвучив заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронджуков. Інформацію про прохання ПАР Путіну не приїжджати в країну поширили в ЗМІ.

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Гаага так і хотіла

Бронджуков розповів, що це виглядає як подвійні стандарти. Якщо Путін приїде, то його заарештують, але він може включитись по скайпу. Це смішно. Однак, якщо говорити ширше про цю історію, то рішення Міжнародного суду в Гаазі й було направлене на те, аби принизити Путіна, зробити його ізгоєм, який не може виїхати з Росії.

Сьогодні Путіна максимально маргіналізували. Він виглядає як найбільший бешкетник у дитячому садку, якого просто вихователька поставила в кут, і він там стоїть кричить, тупцяє ніжками, а насправді нічого зробити не може,

– зазначив заступник директора аналітичного центру "Політика".

Це насправді великий позитив для України, для ситуації в цілому, бо в наших інтересах – максимальна ізоляція Путіна. Він 20 років свого правління намагався створити собі імідж й образ такого великого російського царя, "собіратєля зємєль рускіх", а по факту він виявився пшиком.

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Росія падає в прірву

Російська "друга армія світу", яку піарили як лише могли, виявилась армією злочинців, армією ґвалтівників, але не маючи нічого спільного з ефективним військом, яке може виконувати завдання безпосередньо на полі бою. Росія вже розсипається на всіх фронтах:

на полі бою;

у плані економіки, бо ми бачимо, як діють санкції, де найбільше на Росію впливає ембарго щодо нафти та газу;

дипломатична міжнародна ізоляція.

"Це в купі наближає Україну до перемоги", – зауважив Бронжуков.

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