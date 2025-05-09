Путін у відчаї, – полковник Британії відповів, для чого Росії перемир'я на 9 травня

Росія не зацікавлена у припиненні війни з Україною. Але їй було важливо організувати перемир'я на 9 травня з низки причин.

Про це 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що Україна погоджувалася на припинення вогню на 30 днів. Однак Росія всіляко викручується та не хоче на це йти.

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Чому Путін хотів перемир'я на 9 травня

Як наголосив Бреттон-Гордон, російський диктатор Путін робив усе можливе, аби нічого не зірвало його парад на 9 травня. Він навіть прикрився лідерами інших країн, які погодилися прибути до Москви.

Україна пропонувала піти на припинення вогню на 30 днів. Якби росіяни погодилися на це, то показали б, що принаймні налаштовані на мир. Однак видно, що Путін хоче й далі продовжувати воювати. А парад на 9 травня – ще й спосіб продемонструвати, що у нього буцімто все добре. Хоча насправді він у відчаї.

В Росії починають розуміти, які погані у них справи. В російських ЗМІ вже писали про поганий стан економіки. Також ціни на нафту починають падати. Путін розуміє, що не зможе будувати танки та сплачувати борги, якщо нафта буде дешевою. Це забере принаймні 30% економіки,

– сказав Бреттон-Гордон.

Деякі російські експерти навіть розповідали, що рахунки за комунальні послуги для росіян зростуть на майже 40%. Те саме стосується й їжі. Цілком можливо, що парад на 9 травня ще й спрямований на те, аби росіяни не думали про якість життя, яке постійно у них гіршає.

Нагадаємо, 8 травня почало діяти так зване триденне перемир'я, яке оголосив Путін. ЗСУ отримали наказ діяти дзеркально. Якщо Росія буде його порушувати, то Сили оборони України відкриватимуть вогонь у відповідь.