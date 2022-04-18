Парад буде скромнішим, – Фейгін припустив, що відбуватиметься у Росії 9 травня

Мені пишуть різні люди, зокрема й ті, що працюють на "Красной площаді" і справді їм розіслали повідомлення про репетиції параду. Щось справді готують невідомо, але самі репетиції почались із запізненням.

Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін у ефірі 24 каналу. Він також додав, що пояснити затримки з підготовки параду "пабєдобєсія" можна – проблеми із особовим складом.

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"Без цифр говорити важко, потрібно порівняти ту кількість учасників, яка була раніше і дізнатися яку готують зараз. Тоді стане зрозуміло, які роди військ мають проблеми," – стверджує Фейгін.

На думку правозахисника, парад безумовно пройде, бо якщо ні – це буде позорисько. Але треба розуміти, що люди, які йдуть на параді – навчені йти стройовим кроком і таке інше, будь-хто пройтись площею не може.

Підозрюю, що дефіцит кадрів все ж має місце бути, і швидше за все, парад буде скромніший, ніж зазвичай, так мені здається,

– переконаний Марк Фейгін.

Можливо, нестачу військ компенсують проходженням "Безсмєртного полка" і, ймовірно, тема України взагалі не буде озвучуватися. Адже навряд за два з половиною тижні окупанти зможуть показати хоча б якийсь результат, щось здобудуть, аби з гордістю кричати про це на параді.

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