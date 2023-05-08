Інтерес до Путіна поступово зникає: чи з'явиться справжній диктатор на параді у Москві

У Росії активно готуються до "побєдобєсія" 9 травня. На параді у Москві може з’явитись двійник Владіміра Путіна. Промову запише справжній диктатор у студії, а потім це правильно змонтують.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, що буде говорити Путін у промові до 9 травня, вже давно нікому не цікаво.

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Промову Путіна до 9 травня змонтують

Яковенко вважає, що на параді у Москві буде присутній двійник Путіна. Натомість промову справжній Путін запише на студії, а "Мосфільм" її змонтує. Двійників не використовують, щоб показувати їх зблизька.

Думаю, що двійників ніколи не використовують, щоб показувати їх зблизька. Цілком можливо, що двійник буде на Червоній площі. Виступ Путіна буде знятий у студії, а потім його змонтують. Це робили вже не один раз,

– припустив він.

Журналіст зазначив, що насправді Путін не їздив у Маріуполь. Його розмову із начебто місцевими жителями могли зняти поблизу Кремля, а змонтувати так, ніби це Маріуполь.

Яковенко про появу Путіна на параді у Москві: дивіться відео

Путін згадає про "марні іграшки"

Як підкреслив Ігор Яковенко, під час промови Путін знову може спробувати залякати усіх ядерною зброєю. Він стверджує, що російська ядерна зброя не має реальних бойових функцій.

"Це спогади про неіснуючі речі. Звичайно, ядерна зброя є, але очевидно, що вона не виконує функції залякування та шантажу. Реальних бойових функцій у ядерної зброї ніколи не було. Я думаю, що це марні іграшки, які Путін ніколи не застосує", – переконаний опозиціонер.

Він додав, що інтерес до Путіна та його заяв поступово згасає. Зараз головне, про що говорять у ЗСУ.

Побоювання Росії перед парадом до 9 травня