"Путін – ти ганьбище": у росіян істерика після указу Зеленського про парад 9 травня у Москві

У росіян трапилася справжня істерика після того, як Володимир Зеленський підписав указ, яким дозволив проведення параду 9 травня у Москві. У пабліках країни-агресорки скиглять усі – від прокремлівських блогерів до звичайних жителів країни-агресорки.

Своїми реакціями на указ Зеленського росіяни діляться у пабліках у соцмережах.

Як росіяни реагують на указ Зеленського про дозвіл на парад у Москві?

Російські Z-блогери миттєво вийшли онлайн після того, як з'явився указ Володимира Зеленського стосовно дозволу на парад у Москві на 9 травня. Звісно ж багато з них у дусі пропаганди відразу кинулися із погрозами "негайно вдарити по Києву".

Водночас з'явилися й неочікувана реакція. Прихвосні Кремля почали відверто критикувати Путіна, називати його "ганьбищем Росії", а також закликали "дати дорогу молодим" та "йти на пенсію".

Окупанти також намагаються знецінити указ Володимира Зеленського, кажучи, що він "в дусі "95 Кварталу"", частиною якого український лідер був до президентства. Та зрештою росіян розриває від того факту, що тепер саме від України залежить, чи пройде їхній парад "побєдобєсія" у Москві.

Не відстають і звичайні росіяни у коментарях. Жителі країни-агресорки вбачають у цьому "договірняк", а також обурюються, мовляв, "Путін став таким, що гірше не можна", а також називають перемир'я "ганьбою" та кажуть, що "з Росією вже всі роблять, що хочуть".

Що відомо про указ Зеленського стосовно параду на 9 травня у Москві?

Володимир Зеленський під того як прийняв пропозицію Дональда Трампа щодо триденного перемир'я з 9 по 11 травня випустив указ, яким дозволяє Росії провести парад на Красній площі в Москві 9 травня 2026 року.

Указ набирає чинності з 8 травня 2026 року і виключає територіальний квадрат Красної площі з плану застосування українського озброєння.

В Офісі Президента у коментарі 24 Каналу також зазначили, що Володимир Зеленський підписав указ, оскільки у росіян було переживання "за одну конкретну площу". Тому окупанти й отримали відповідний дозвіл на парад 9 травня.

На цей указ уже відреагував прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Він розгублено сказав: "Горе тому, хто над Днем перемоги пробує жартувати".