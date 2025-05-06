Чи будуть військові КНДР на параді в Москві 9 травня: хто з'явиться на Красній площі

У п'ятницю, 9 травня, у військовому параді на Красній площі в Москві візьмуть участь військовослужбовці 13 країн. Окрім того, захід відвідають щонайменше 29 світових лідерів.

Про це розповів помічник президента Росії Юрій Ушаков. Його цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Хто приїде в Москву

За словами Ушакова, очікується участь військовослужбовців Азербайджану, В'єтнаму, Білорусі, Єгипту, Казахстану, Китаю, Киргизстану, Лаосу, Монголії, М'янми, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

Відповідаючи на запитання про солдатів КНДР, представник Кремля зазначив, що вже назвав усіх учасників.

Окрім того, до Росії завітають 29 іноземних лідерів – із Бразилії, Китаю, Палестини, Єгипту, Венесуели тощо. Делегаціями "на високому рівні" будуть представлені Індія, Нікарагуа й ПАР, а КНДР – на рівні посла.

Раніше 24 Канал публікував список тих, кого запросив Владімір Путін.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна не рекомендує іноземцям відвідувати Москву через питання безпеки. "Ми не знаємо, що Росія буде робити в ці дати. Вона може робити зі свого боку різні, скажімо так, кроки: і підпали, і підриви, і тощо. А потім звинувачувати нас", – сказав український президент.