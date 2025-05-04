Можлива атака тут ні до чого: чому Лукашенко насправді боїться їхати на парад до Путіна

Очільник Кремля готується до параду 9 травня, який пройде у Москві та на який запросив представників низки країн. Зокрема, очікується, що присутнім буде білоруський диктатор Лукашенко. Перед ним виникає декілька ризиків, якщо він полетить в Росію.

Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі, дипломат та опозиціонер Павло Латушко, зазначивши, що поїздка Лукашенка відбудеться, бо йому важливо показати свою лояльність перед своїм господарем Путіним.

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Чого боїться Лукашенко, коли перебуває в Росії?

У самопроголошеного президента Білорусі буде декілька проблем, пов'язаних з візитом до Москви 9 травня. Перша полягає у тому, що йому треба буде передбачити якийсь транспорт на Кремлівської площі. Ще декілька років тому він не в змозі був самостійно пройти пішки на відстань.

"Якщо доведеться йти до могили невідомого солдата покладати квіти, то навряд чи Лукашенко зможе дійти. Це перший виклик для нього", – зазначив Латушко.

Друга проблема криється також у стані його здоров'я, а точніше у страху, що йому може стати погано у Москві. В такому випадку його доставлять у медичний заклад, а от на території Росії проконтролювати процес свого лікування він не зможе.

В Білорусі процес лікування він може проконтролювати, а в Росії – ні. Він дуже налаштував проти себе лікарів, звільнив, посадив та вигнав з Білорусі величезну кількість медиків, вони його ненавидять і зневажають. Тому він їх боїться,

– розповів Латушко.

Лукашенко планує прибути у Москву зранку, а потім повернутися у Білорусь на парад, аби одягти свій кашкет і погони. Він полюбляє одягати військову форму, хоча до цього, зі слів опозиціонера, чинні військовослужбовці ставляться неоднозначно. Зі слів Латушка, всі сміються з того, що підполковник Лукашенко одягає фельдмаршальську форму.

До відома! Зеленський заявив, що Україна не в змозі гарантувати іншим державам безпеку їх представників під час перебування на параді у Москві 9 травня. Він підкреслив, що Росія може сама вчиняти щодо своїх гостей будь-які дії, а потім перекладати вину за це.

Нагадаємо, що свою присутність на параді 9 травня у Москві підтвердили, згідно з інформацією російських ЗМІ, представники 19 країн. Серед тих, хто прилетить у Кремль – Сі Цзіньпінь. Він планує перебувати в Росії з 7 до 10 травня та обговорити з Путіним тему стратегічного партнерства. Повідомляється також, що буцімто Пекін хоче сприяти проведенню мирних переговорів.