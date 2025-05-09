Не є друзями Путіна: чому деякі європейські депутати все-таки поїхали у Москву

До Росії на парад вирушили двоє депутатів з Німеччини. Також стало відомо, що Москву відвідали троє чиновників Європейського парламенту, мовиться про представників Чехії, Кіпру та Словаччини.

Варто розуміти, що ці депутати не представляють позицію своїх країн чи Європарламенту. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що вони можуть говорити виключно від імені своїх політичних сил.

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Хто з європейців прибув на парад Путіна

Наприклад, щодо Німеччини, то це депутати лівого "Блоку Сари Вагенкнехт", який програв на виборах до Бундестагу. Вони посткомуністи, повністю "ліваки", для яких 9 травня є комуністичним святом.

До того ж вони точно хочуть почути певні політичні сигнали від Путіна, його запевнення у підтримці. Якщо партія "Альтернатива для Німеччини" – це союзники Кремля з правого боку, а є "ліві". Вони також атакують систему Німеччини зі свого боку,

– пояснив Володимир Фесенко.

Це гра Кремля, а депутати, які прибули на парад, лише демонструють, що вони є союзниками Кремля. Навряд чи цих людей варто приймати в Києві, бо їхній візит може мати виключно пропагандистський характер. Ніякого впливу на Європарламент ці політики не мають

Зрозуміло, що чиновники, які відвідують російський парад, мають пропутінські погляди. Їхній візит до Києва після Москви точно матиме провокаційний характер. Щодо інших депутатів, наприклад, з Чехії та Кіпру, то там може бути така сама ситуація.

Це не означає, що вони добрі друзі Путіна. Просто очільник Кремля дружить з усіма, хто проти демократії, хто підриває європейську солідарність, цінності. Все інше для нього неважливе,

– додав політолог.

А для "лівих" День перемоги є справжнім святом, тому їх можна використати як демонстрацію того, що в Європі нібито є політичні сили, які підтримують Путіна. Однак, це виключно пропагандистська акція.

До слова, окрім європейських депутатів, до Росії прибув президент Сербії Александр Вучич, Китаю – Сі Цзіньпін і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Останньому довелося подолати великий шлях, бо низка країн не хотіли пропускати його літак у свій повітряний простір.