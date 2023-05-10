Путін не так планував: яким парад 2023 увійде в історію

Так званий парад перемоги у Росії завжди вважається найважливішою пропагандистською акцією для путінського режиму. Саме тому з такою великою увагою придивлялися до цьогорічного параду.

Техніку могли знайти

Західні медіа називають цей парад скромним. Однак я б сказав, що це навіть комплімент путінському режиму.

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Питання не в тому, що авіаційну частину параду скасували, адже минулого року її теж не було. Питання в тому, що ніякої серйозної воєнної техніки на цьому параді не було. Склалося враження, що російська армія втратила всю свою воєнну техніку під час боїв в Україні. Однак це нереально, адже для параду техніку знайшли б.

Є ще одне враження – після того, як у Кремль влучили безпілотники, Владімір Путін перелякався настільки, що вирішив не ризикувати воєнною технікою.

Згідно з журналістським розслідуванням, курсантам, які були учасниками параду, видали спеціальні інструкції щодо евакуації з Червоної площі у разі терористичного акту. Крім того, скорочували кількість військових, які будуть брати участь у параді, змінювали всю логістику. З цих самих причин могли і не привезти на Червону площу воєнну техніку.

Елітний живий щит

Досить промовистим є рішення щодо участі у параді керівників країн члені СНД. Адже напередодні параду у Кремлі казали, що закордонних лідерів на ньому не буде. Навіть, коли стало відомо, що до Москви прибуде президент Киргизстану Садир Жапаров, візит якого розпочинався 8 травня і мав захопити 9 травня, у Кремлі не відповідали на питання про те, чи буде він брати участь у параді. Лише згодом підтвердили, що Жапаров таки буде на параді.

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Потім виявилося, що Путін телефонував президенту Таджикистану Емомалі Рахмону. Далі з'явилися повідомлення, що на парад також приїдуть президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Згодом до них приєднався президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв й самопроголошений лідер Білорусі Алєксандр Лукашенко, а також президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов, про консультації з яким взагалі не було ніяких повідомлень.

З першого погляду було незрозуміло, навіщо потрібні всі ці президенти. Лише, коли я уважно вивчив всі обставини, в яких відбувалося приготування до параду після появи безпілотника, то усвідомив, що Путін просто перелякався за власну безпеку.

Він вирішив убезпечитися від ймовірної атаки на центральну трибуну Червоної площі щитом з президентів інших країн. Токаєв, Пашинян, Лукашенко та інші мали просто прикривати своїми тілами Путіна.

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На Червоній площі відбувся парад боягуза

Про це написав колишній депутат Державної Думи Росії Сєргєй Марков, який відомий шовіністичними поглядами та тісними зв'язками з адміністрацією президента Росії. Він зазначив, що керівників інших країн запросили у ролі живого щита для Путіна.

Це означає просту річ – ми маємо справу не з парадом перемоги, а з парадом боягуза. Мерзотник, кат, вбивця, який разом з цим так боїться за своє життя і здоров'я, що готовий всім пожертвувати заради власної безпеки.

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Тепер очевидно, що коли Путін сидів за довгим білим столом з іноземними лідерами, то причина була не в тому, що він смертельно хворий і боїться заразитися від когось коронавірусом. Це просто таке ставлення до життя. Безпілотник не коронавірус, але Путін боїться його так само як вірусу. Він хоче закритися від нього тілом Лукашенка.

Парад перемоги 2023 року у Москві назавжди увійде в історію, як парад боягуза. Парад приниження країни, керівництво якої вбиває, ґвалтує та знищує, бо ні на що інше просто не здатне.