Заступник мера Томська пожалів води для 98-річного ветерана: тому викликали швидку на парад
Кремлівська влада завжди намагається проводити пишні святкування 9 травня. Однак, усі ці старання не задля того, аби виявити пошану до ветеранів Другої світової війни, а заради красивої картинки на телебаченні. Інцидент на параді у Томську – тому зайве підтвердження.
98-річний ветеран Федір Бондаренко пожалівся у соцмережі, що через місцеву владу він потрапив до лікарні. Під час параду у Томську заступник мера не дозволив передати йому води.
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"Довели" ветерана до лікарні
За словами чоловіка, заступник мера із соцполітики Костянтин Чубенко вигнав із трибуни дівчину, яка несла 98-річному ветерану воду, оскільки це могло зіпсувати картинку для телебачення.
Як наслідок, Бондаренку довелося викликати швидку прямо під час параду. Ветеран розповів, що у нього був дуже високий тиск і зневоднення. Зараз він лежить із температурою 38 градусів вдома.
Влада виправдовується, що, мовляв, вода на трибуні для ветеранів була. Крім того, можна було попросити її принести співробітників адміністрації. А дівчину, яка несла воду Федору Бондаренко, вигнали нібито з міркувань безпеки.
Ганебний вчинок заступника мера потрапив на відео.
Інцидент на параді у Томську: дивіться відео
Поряд з Путіним посадили ймовірних катів з Ягідного та Бучі
- У росЗМІ зауважили, що у Кремлі виправили помилку минулорічного параду у Москві і всадовили по обидва боки від Путіна справжніх ветеранів Другої світової війни. Одначе за спиною у російського диктатора сиділи три "герої" Росії, які служать в бригадах, причетних до воєнних злочинів в Україні.
- Так, позаду Путіна сидів старший лейтенант Чалим Чулдум-оола з 55-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади. Ця бригада навесні 2022 року перебувала у селі Ягідне Чернігівської області. Саме там 350 місцевих мешканців утримували у підвалі сільської школи протягом 28 днів.
- Також біля очільника Кремля сидів майор Борис Дудко. В Україні він служив заступником командира 124-го окремого танкового батальйону 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії ВДВ. Саме військовослужбовців із цієї дивізії підозрюють у катуваннях жителів Бучі.
- Відомо, що парад у Москві на 9 травня знову був провальним. Єдиними "прикрасами" цього заходу став танк Т-34, який другий рік поспіль на самоті представляє могутність російської зброї на Червоній площі, та шпіц Умка – песик Олександра Лукашенка.