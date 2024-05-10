Заступник мера Томська пожалів води для 98-річного ветерана: тому викликали швидку на парад

Кремлівська влада завжди намагається проводити пишні святкування 9 травня. Однак, усі ці старання не задля того, аби виявити пошану до ветеранів Другої світової війни, а заради красивої картинки на телебаченні. Інцидент на параді у Томську – тому зайве підтвердження.

98-річний ветеран Федір Бондаренко пожалівся у соцмережі, що через місцеву владу він потрапив до лікарні. Під час параду у Томську заступник мера не дозволив передати йому води.

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"Довели" ветерана до лікарні

За словами чоловіка, заступник мера із соцполітики Костянтин Чубенко вигнав із трибуни дівчину, яка несла 98-річному ветерану воду, оскільки це могло зіпсувати картинку для телебачення.

Як наслідок, Бондаренку довелося викликати швидку прямо під час параду. Ветеран розповів, що у нього був дуже високий тиск і зневоднення. Зараз він лежить із температурою 38 градусів вдома.

Влада виправдовується, що, мовляв, вода на трибуні для ветеранів була. Крім того, можна було попросити її принести співробітників адміністрації. А дівчину, яка несла воду Федору Бондаренко, вигнали нібито з міркувань безпеки.

Ганебний вчинок заступника мера потрапив на відео.

Інцидент на параді у Томську: дивіться відео

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