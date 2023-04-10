Довелося б знімати танки Т-34 з постаментів: чому в Росії скасовують паради до 9 травня
У кількох російських містах вже оголосили про те, що традиційних парадів на 9 травня цьогоріч не буде. Аргументують росіяни таке рішення заходами безпеки.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, технічна база російської армії просто на межі.
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Парад у Росії під загрозою зриву
Роман Світан пояснив, що у росіян дійсно серйозні проблеми із технікою, яку можна було б продемонструвати на параді.
Їм довелось би знімати з постаментів Т-34, їх просто штовхати, бо двигунів там немає для того, щоб провести парад,
– зауважив він.
Військовий експерт наголосив, що традиційно за два тижні до 9 травня росіяни проводять тренування в районі Ходинки.
"Це дуже хороша ціль для наших дальніх засобів ураження", – додав він.
Світан пояснив, що українські БпЛА успішно відпрацювали по російському Енгельсу і Рязані, тож Ходинки – не проблема.
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У росіян є план
Військовий експерт переконаний, що росіяни можуть перетворити свій парад на черговий цирк.
У них це добре відпрацьована система. Гумову техніку надують і діти, як кульки, пронесуть її по площі,
– пожартував він.
Втім, дійсно, сподіватися на допомогу у постачанні техніки росіянам явно не слід.
9 травня у Росії: останнє
- Військовий рух українців і кримських татар "Атеш" закликає росіян провести парад 9 травня в окупованому Криму.
- Нагадаємо, що торік під час параду до 9 травня у Москві скасували повітряну частину параду нібито через погану погоду.
- Цьогоріч же росіян на 9 травня може чекати приємний сюрприз від українців. Співзасновник Monobank і виробник БпЛА "Довбуш" Андрій Яценко оголосив премію на суму 20 мільйонів гривень тому, хто приземлить безпілотник на Червоній площі у Москві.