Довелося б знімати танки Т-34 з постаментів: чому в Росії скасовують паради до 9 травня

У кількох російських містах вже оголосили про те, що традиційних парадів на 9 травня цьогоріч не буде. Аргументують росіяни таке рішення заходами безпеки.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, технічна база російської армії просто на межі.

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Парад у Росії під загрозою зриву

Роман Світан пояснив, що у росіян дійсно серйозні проблеми із технікою, яку можна було б продемонструвати на параді.

Їм довелось би знімати з постаментів Т-34, їх просто штовхати, бо двигунів там немає для того, щоб провести парад,

– зауважив він.

Військовий експерт наголосив, що традиційно за два тижні до 9 травня росіяни проводять тренування в районі Ходинки.

"Це дуже хороша ціль для наших дальніх засобів ураження", – додав він.

Світан пояснив, що українські БпЛА успішно відпрацювали по російському Енгельсу і Рязані, тож Ходинки – не проблема.

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У росіян є план

Військовий експерт переконаний, що росіяни можуть перетворити свій парад на черговий цирк.

У них це добре відпрацьована система. Гумову техніку надують і діти, як кульки, пронесуть її по площі,

– пожартував він.

Втім, дійсно, сподіватися на допомогу у постачанні техніки росіянам явно не слід.

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