У Парагваї чиновник підписав угоду з фейковою країною: його пояснення здивували

Парагвайський високопосадовець Арнальдо Чаморро уклав угоду з вигаданою державою. Цієї країни немає на карті світу та ніколи не існувало.

Арнальдо Чаморро був керівником апарату Міністерства сільського господарства Парагваю. Однак після ухвалення угоди з вигаданою країною під назвою Сполучені Штати Кайласи він пішов у відставку.

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Що цьому передувало

Парагвайський високопосадовець підписав "меморандум про взаєморозуміння" з представниками неіснуючих Сполучених Штатів Кайласи. Ба більше, після цього він ще й сфотографувався з "делегацією" цієї вигаданої держави. Як пише видання, у дипломатичний діалог з цими "громадянами" вступив і сам міністр сільського господарства Парагваю Карлос Гіменес. Сам Чаморро заявив, що його обманом змусили підписати угоду.

, цей "меморандум" був написаний на міністерському бланку та мав офіційну печатку. У ньому мовилося, що Парагвай зобов'язується "підтримати прийняття Сполучених Штатів Кайласи як суверенної та незалежної держави в різні міжнародні організації", зокрема ООН.



Арнальдо Чаморро сфотографувався разом з "делегацією" Сполучених Штатів Кайласи / Фото The Telegraph

Що відомо про вигадану країну

Сполучені Штати Кайласи широко представлені в інтернеті, однак в реальному житті вони ніколи не були суверенною державою. Ця "країна" не займає жодного сантиметра фізичної території. На сайті вона описується як "відродження давньої освіченої індуїстської цивілізаційної нації, яку відроджують індуси, що переселилися з усього світу".

Цю фейкову державу очолює Свамі Нітьянанда. "Голова" Сполучених Штатів Кайласи – це самозваний містик та шахрай, який стверджував, що він нібито може затримувати схід Сонця, бачити крізь стіни та навіть змушувати корів розмовляти санскритом. В Індії його звинуватили у сексуальному насильстві та зґвалтуванні, тому з 2019 року він перебуває у бігах. Наразі його місцеперебування невідоме.

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