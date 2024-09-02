Плюс 8 медалей до скарбнички: Зеленський підбив підсумки 4 дня Паралімпійських ігор-2024
Джерело:Володимир Зеленський
У Парижі 1 вересня минув четвертий день Паралімпійських ігор-2024. Президент Володимир Зеленський відзначив успіхи наших спортсменів.
За словами глави держави, у четвертий змагальний день Паралімпіади українські спортсмени здобули ще вісім нагород.
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Результати четвертого дня Паралімпіади
- Золоті медалі виборола Оксана Зубковська та Михайло Сербін.
- Срібну нагороду здобув Роман Полянський.
- Бронзові – Євгеній Богодайко, Артем Колінько, Данило Чуфаров, Данило Семенихін, Анна Гонтар.
Дякую спортсменам, тренерам й усім, хто працює з нашою командою. Кожен успіх українців і українок надихає всю нашу державу,
– написав Зеленський.
Загалом змагання 1 вересня пройшли у 15 видах спорту: футболі, боча, голболі, стрільбі з лука, бадмінтоні, велотреку, плаванні, настільному тенісі, кульовій стрільбі, волейболі сидячи, баскетболі, легкій атлетиці, академічному веслуванні, регбі та тенісі.Зверніть увагу! Того дня розіграли 63 комплекти медалей. Оксана Зубковська вп'яте стала чемпіонкою Паралімпіади у стрибках у довжину, а от Михайло Сербін тріумфував у фіналі плавання.
Станом на ранок 2 вересня, початок 5 дня Паралімпійських ігор-2024, Україна на 11-му місці у загальному медальному заліку. Наша держава вже виборола 27 нагород – ділить третє місце з США та Бразилією за кількістю медалей.
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Згадаємо наостанок, що цьогоріч Україну на Паралімпійських іграх-2024 представляють 140 спортсменів.