Пішов з життя військовий парамедик Василь Широкорад

В ніч проти 20 жовтня помер військовий парамедик та інструктор з тактичної медицини Василь Широкорад із позивним "Турист". ВІн переніс численні важкі поранення та низку складних операцій.

Про це написали медичний добровольчий батальйон "Госпітальєри" та народна депутатка Яна Зінкевич.

Що відомо про трагедію?

"Госпітальєри" повідомили, що захисник тривалий час боровся з наслідками підірваного війною здоров'я.

Василь неодноразово був поранений, переніс багато операцій, мав чимало діагнозів. Його організм пройшов через важкі випробування, і цієї ночі його серце зупинилося. Ми вже зв'язалися з родиною та передали наші співчуття від усього батальйону. Розділяємо біль рідних і близьких Василя,

– зазначили у підрозділі.

В Інституті масової інформації розповіли, що до початку повномасштабного вторгнення Василь Широкорад працював фахівцем із безпеки. Він організовував та проводив профільні тренінги з домедичної допомоги для медійників, які планували працювати на передовій.

Тренерка з безпеки Інституту масової інформації Ірина Земляна відзначила значний внесок парамедика у порятунок людей на фронті та підготовку цивільних фахівців.

Василь надзвичайно професійний, мав купу досвіду та впевненості у своїй справі. Дуже тішився, що журналісти проходять курс домедичної допомоги в умовах бойових дій на тренінгах з безпеки. Дякую тобі, воїне, за порятунок життів на фронті та за знання, які ти ніс! Честь,

– написала Земляна.

Дату, час і місце проведення церемонії прощання з "Туристом" повідомлять пізніше.

Василь Широкорад / "Госпітальєри"

Нагадаємо, що нещодавно також стало відомо про загибель 19-річного добровольця Артема Ахвердієва. Батько та троє братів юнака продовжують проходити службу в ЗСУ.