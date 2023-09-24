Знімали на відео та реготали: військовий медик звинуватив Червоний Хрест у знущанні з полонених

Українці, які потрапили у російський полон, перебувають у дуже поганих умовах. Представники Червоного Хреста замість того, щоб слідкувати за дотриманням прав військовополонених, знущаються з них.

Мовиться саме про російських представників організації. Про це в інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову розповів звільнений з російського полону сержант ЗСУ, парамедик Орест Грицюк, повідомляє 24 Канал.

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Російські представники Червоного Хреста знущалися з українських військовополонених

Грицюк розповів, що запит від Міжнародного Червоного Хреста про те, що він перебуває в полоні, прийшов аж через тиждень після того, як його обміняли.

До речі, Міжнародний Червоний Хрест, пішли в з*дницю, ур*ди страшні. Вони приїжджали, їхні російські представники, ми крокували, співали пісні – вони знімали все це на відео, реготали, по плечі нас хлопали й обзивали всякими нехорошими словами – це представники Міжнародного Червоного Хреста із Росії,

– зазначив парамедик.

Він додав, що українські представники Червоного Хреста могли б приїхати та подивитися на умови, в яких живуть полонені.

За інформацією з сайту ГО Військові медики України , Орест Грицюк потрапив у полон на початку серпня 2022 року. Парамедика звільнили 26 квітня 2023 року в рамках обміну полоненими.

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Російський Червоний Хрест збирав спорядження для окупантів

У жовтні 2022 року Червоний Хрест розпочав збір коштів на підтримку сімей російських військовослужбовців, а також мобілізованих. Їх планували забезпечити як гуманітарною, так і психологічною допомогою. Такі дії – яскрава підтримка війни проти України. Адже організація допомагає тим, хто сприяє убивствам мирного населення на території нашої держави.

Ба більше, у рамках акції MyVmeste допомагають уже безпосередньо російським солдатам. Організація сприяє доставці загарбникам їжі та спорядження. Все це, вже традиційно для Росії, супроводжується милими дитячими листами, окопними свічками. Червоний Хрест, так би мовити, турбується про тепло та затишок убивць на фронті.

Під патронатом гуманітарної організації дітей також залучають до збирання безпілотників, які можуть коригувати вогонь російської артилерії. Окрім цього, російський ЧХ заперечує збір військового спорядження або обладнання подвійного призначення.