У Парижі можуть заборонити електросамокати: чому аж 90% містян проти цього транспорту
Джерело:Futur en Seine
У Парижі проголосували щодо подальшої долі електросамокатів. Виявилося, що більшість людей проти цього виду транспорту.
Офіційні результати показали, що жителів віддали 90% голосів "проти" використання електросамокатів.
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Чому парижани проти електросамокатів
Співзасновник благодійної організації Apacauvi, яка представляє інтереси жертв аварій, пов’язаних з електросамокатами Арно Кілбаса наголосив, що тішиться цим результатам. Оскільки вже понад 4 роки організація бореться щодо заборони цього виду трансспорту на вилицях Франції.
"Усі парижани кажуть, що хвилюються на тротуарах і нервують, коли переходять дорогу. Ви повинні шукати всюди", – сказав Кілбаса, чию дружину та маленьку доньку збив водій електросамоката.
Мер Парижа Анн Ідальго називає голосування, ініційоване владою міста, не референдумом, а "громадськими консультаціями". Вона виступає за заборону використання електросамокатів, які називає "джерелом напруги та занепокоєння" для містян.Зазначимо, що у Парижі серія смертельних аварій також показала небезпеку транспортних засобів, які наразі можуть орендувати діти віком до 12 років.
У разі запровадження заборона стосуватиметься лише сервісів оренди електросамокатів, а не приватних транспортних засобів, яких у всій Франції упродовж 2022 року було продано 700 тисяч.
Сумна статистика
- У Парижі 2022 рік знову став рекордним за кількістю ДТП за участю електросамокатів – постраждали майже пів тисячі людей і троє загинули. Це третій рік поспіль, коли така статистика зростає.
- Журналістам підтвердили у префектурі поліції Парижа, що лише офіційно зареєстрованих ДТП за участі самокатів - загалом 408. У них троє людей загинули і 459 отримали травми.
- У 2020 році було 294 нещасних випадки з 323 постраждалими, у 2021 році – з 353 постраждалими та одним летальним випадком.