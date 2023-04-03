У Парижі можуть заборонити електросамокати: чому аж 90% містян проти цього транспорту

3 квітня 2023, 07:51
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Джерело:

Futur en Seine

У Парижі проголосували щодо подальшої долі електросамокатів. Виявилося, що більшість людей проти цього виду транспорту.

Офіційні результати показали, що жителів віддали 90% голосів "проти" використання електросамокатів.

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Чому парижани проти електросамокатів

Співзасновник благодійної організації Apacauvi, яка представляє інтереси жертв аварій, пов’язаних з електросамокатами Арно Кілбаса наголосив, що тішиться цим результатам. Оскільки вже понад 4 роки організація бореться щодо заборони цього виду трансспорту на вилицях Франції.

"Усі парижани кажуть, що хвилюються на тротуарах і нервують, коли переходять дорогу. Ви повинні шукати всюди", – сказав Кілбаса, чию дружину та маленьку доньку збив водій електросамоката.

Мер Парижа Анн Ідальго називає голосування, ініційоване владою міста, не референдумом, а "громадськими консультаціями". Вона виступає за заборону використання електросамокатів, які називає "джерелом напруги та занепокоєння" для містян.

Зазначимо, що у Парижі серія смертельних аварій також показала небезпеку транспортних засобів, які наразі можуть орендувати діти віком до 12 років.

У разі запровадження заборона стосуватиметься лише сервісів оренди електросамокатів, а не приватних транспортних засобів, яких у всій Франції упродовж 2022 року було продано 700 тисяч.

Сумна статистика 

  • У Парижі 2022 рік знову став рекордним за кількістю ДТП за участю електросамокатів – постраждали майже пів тисячі людей і троє загинули. Це третій рік поспіль, коли така статистика зростає.
  • Журналістам підтвердили у префектурі поліції Парижа, що лише офіційно зареєстрованих ДТП за участі самокатів - загалом 408. У них троє людей загинули і 459 отримали травми.
  • У 2020 році було 294 нещасних випадки з 323 постраждалими, у 2021 році – з 353 постраждалими та одним летальним випадком.
Автор: Дарина Жданович