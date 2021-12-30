У Парижі маски зобов'язали носити навіть на вулиці: порушникам загрожує штраф

Влада Парижу знову зобов'язала людей носити захисні маски на вулиці. Таке рішення пов'язане зі спалахом захворюваності через Омікрон.

Хто повинен носити захисну маску на вулиці

Обмеження вступає у дію 31 грудня. Про це 29 грудня заявила поліція Парижу.

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Правило стосується усіх людей від 11 років, крім осіб, які:

займаються спортом,

їдуть в автомобілі,

переміщаються на мотоциклі або велосипеді.

Що загрожує порушникам

Префектура попередила про суворий контроль за носінням масок. Порушникам нового правила доведеться заплатити 135 євро.

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран, виступаючи на Національних зборах, порівняв поширення в країні коронавірусу з цунамі. Він зазначив, що за 28 грудня COVID-19 підхопили 208 тисяч французів.

Які обмеження діють у Франції

За даними ресурсу Worldometers , з початку пандемії коронавірусом у Франції заразилися понад 9,5 мільйона людей. На жаль, вижити не вдалося 123 372 хворим.

Нещодавно влада Франції посилила карантинні обмеження в країні. З 3-го січня людям заборонили їсти в громадському транспорті, зокрема й міжміському. Не можна вживати їжу і у кінотеатрах, театрах та спортивних залах. Водночас пити напої в барах дозволено лише якщо є сидячі місця в закладі.

Обмеження триватимуть щонайменше 3 тижні. Крім того, діє заборона на роботу нічних клубів.

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