Саміт у Парижі: чи вдасться перейти від заяв до реальних гарантій для України

Емануель Макрон намагається демонструвати власні лідерські амбіції та ініціює проведення саміту "Коаліції охочих" у Парижі – чергового зібрання країн, які готові вживати практичних заходів з підтримки України.

Потрібні рішучі кроки

Однак практика переконує, що одних розмов замало і необхідно вже виходити на конкретні і дієві рішення. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Зауважте Кому вигідна нова зернова угода і чому про неї раптом згадали

Майбутня зустріч у Франції не має виступати лише ще одним майданчиком для вираження занепокоєння чи висловлення політичної підтримки України. Динамічна ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті вимагає рішучих дій.

Чи вдасться досягнути порозуміння щодо миротворчої місії? Навряд, оскільки навіть всередині Європи сторони далекі від фінального погодження ініціативи. Ба більше, навіть ухвалення рішення про створення контингенту – це вже наступний етап, який не дає відповіді, які гарантії можна забезпечити для України вже зараз.

Питання, які варто розглянути у Парижі

Чим у такому випадку може стати корисним ініціатива Парижу та які питання доцільно розглянути під час подібних перемовин?

По-перше, довгострокові фінансові гарантії для України. Якщо в ЄС не можуть домовитись про контингент, краще зафіксувати системну допомогу українській армії як ключовому гаранту стримування Росії і стабільності.

"Коаліція охочих" може сформувати чітку позицію: учасники готові підтримати на рівні НАТО ідею щодо необхідності закріплення визначеної частки ВВП з власного бюджету на щорічну підтримку українських потреб й утримання українських збройних сил.

Ба більше, цю ініціативу можливо розвинути в рамках подальшого саміту Альянсу та визначити загальним рішенням, що витрати на допомогу Україні (включаючи передачу військової техніки) зараховуватимуться країнам НАТО як видатки на оборону Альянсу.

Таким чином, ті країни, які не можуть забезпечити пряму фінансову підтримку України, матимуть змогу передати військову техніку, що зараховуватиметься при виконанні зобов'язань по лінії НАТО.

По-друге, група "охочих" має підтримати пряме залучення України до програми переозброєння ЄС в рамках цільової Європейської програми оборонних інвестицій (EDIP). Це амбітна ініціатива, яка покликана стимулювати розвиток європейського оборонно-промислового комплексу. Вона передбачатиме можливість прямих європейських інвестицій в український ВПК та залучення українських компаній, як повноцінних учасників ринку озброєння ЄС.

Вказані кроки суттєво посилять обороноздатність і потенціал українського війська. Вони забезпечать Україну довготривалими інструментами захисту до того моменту, коли настане час для укладення політичних домовленостей і введення миротворчого контингенту.