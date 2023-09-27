Болгарія передасть Україні ракети для С-300: їх потрібно буде відремонтувати

Росія продовжує виснажувати українську ППО, запускаючи шалену кількість дронів-камікадзе, а також крилатих ракет. Тож, наші партнери продовжують працювати над посиленням нашого захисту.

Зокрема, Болгарія передасть Україні ракети до комплексів С-300, які попередньо потрібно буде полагодити. Відповідне рішення ухвалив парламент 27 вересня.

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Україна отримає ракети для С-300

У парламенті кажуть, що йдеться про ракети для комплексів, які у самій Болгарії не можуть полагодити. Україна після їх отримання займеться ремонтом і зможе використовувати ці ракети, щоб оборонятися від ракетних і дронових атак.

Звернімо увагу, що рішенню передували дебати, які тривали понад три години. Стартували вони під час відкритого засідання. Після цього перейшли у закритий режим. Парламентарі заслухали болгарського головнокомандувача, адмірала Еміля Ефтимова, а також другого заступника ВПС, бригадного генерала Петіо Мірчева.

Зауважимо, що не повідомляють, яким був точний результат цього закритого засідання. Крім того, незрозуміло, чому саме голосування відбувалося у режимі закритості.

А передувало цьому ухвалення комітетом з питань оборони болгарських Народних зборів пропозиції. Сталося це під час позачергового засідання. Мовилося про передачу Україні несправних керованих зенітних ракет типу 5В55Р(К), а також боєприпасів для автоматичної стрілецької зброї калібру 5,56х45 міліметрів. Вони вже не потрібні місцевому МВС.

Власне, у Болгарії експерти та саме Міноборони зазначають, що в країні самотужки відремонтувати ракети не зможуть. Натомість у нашої держави відповідні умови є.

Депутат Делян Пеєвський розповів, що рішення про передачу ракет ухвалили у середу 27 вересня. Відомо, що прокремлівська партія "Відродження" проти цього, а Болгарська соціалістична партія просто покинула зал засідань, коли відбувалася закрита його частина.

Тим часом під час відкритої частини голова парламентського комітету з питань оборони Христо Гаджев зазначив, що мовиться про непридатні боєприпаси. Їх навіть сам виробник уже не може відремонтувати, адже надто вони вже старі.

За словами Гаджева, кількість ракет, які відправлять до України, – мінімальна. І це аж ніяк не загрожуватиме боєздатності армії Болгарії.

Водночас він назвав додаткову перевагу для власної держави. Адже це усуне ризик для військовослужбовців, пов'язаний зі зберіганням непридатних боєприпасів.