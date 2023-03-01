"Ліві" здались: парламент Фінляндії ухвалив рішення про долю країни у НАТО
Джерело:Парламент Фінляндії
1 березня парламент Фінляндії абсолютною більшістю підтримав законодавство щодо членства Фінляндії в НАТО. "За" проголосували 184 депутати.
Парламент схвалив пропозицію уряду щодо вступу Фінляндії до НАТО. Разом із міжнародними угодами парламент ухвалив законодавчі пропозиції, включені до пропозиції уряду.
Варте уваги Жахаються всі: Фінляндія почала будувати паркан на кордоні з Росією
Чому голосування переносили
Минулого тижня комітет у закордонних справах парламенту Фінляндії висловився на користь вступу до НАТО, згодом питання розглянули у першому читанні на пленарному засіданні. Очікувалось, що у вівторок, 28 лютого, воно мало бути остаточно схвалене.
Але під час засідання депутат від "Союзу лівих сил", який і раніше виступав проти членства в Альянсі, Маркус Мустаярві, запропонував відмовитись від ухвалення законодавства. До його заяви пізніше приєднались ще кілька однопартійців.
Мустаярві вимагав від уряду Фінляндії гарантії, що на території країни ніколи не буде розміщена ядерна зброя і постійні іноземні військові контингенти, а також що країна не буде використана як плацдарм для воєнних дій проти інших держав.
Хто має вирішити долю країни
За результатами голосування, "за" проголосували 184 депутати, "проти" – 7.
Відтак, сьогоднішнє голосування є фінальною крапкою у внутрішніх процедурах, які мала здійснити Фінляндія для вступу.
Таким чином, подальші темпи залежатимуть від останніх двох країн, які ще не ратифікували заявку – Угорщини й Туреччини.
Що відомо про вступ Фінляндії у НАТО
- Швеція й Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
- 29 червня на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно запросили їх стати членами Альянсу.
- Для приєднання необхідна згода всіх 30 членів НАТО, а також ратифікація цього кроку парламентами цих країн. Зараз процес уповільнюється через позицію Угорщини й Туреччини.
- Президентка Угорщини Каталін Новак закликала депутатів угорського парламенту якнайшвидше ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
- 9 березня мають відновитися переговори Туреччини зі Швецією та Фінляндією щодо їх заявок на вступ до НАТО.
- Як відомо, переговори між трьома країнами було зупинено у січні після протесту зі спаленням Корану у Стокгольмі.