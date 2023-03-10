Парламент Грузії відхилив закон про іноагентів, через який почалися протести

Парламент Грузії відхилив законопроєкт (Про прозорість іноземного впливу). Саме через цей законопроєкт у Грузії спалахнули масові протести.

Проти проєкту виступили 35 депутатів, один підтримав. У цілому на сесії були присутні 112 депутатів. Саме цей крок був необхідний для того, щоб ухвалений у першому читанні проєкт офіційно був знятий з розгляду.

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Голосування відбулось попри те, що парламент мав не працювати протягом тижня через пошкодження внаслідок протестів.

Закон "про іноземних агентів": що відомо

У Грузії хотіли прийняти закон "про іноземних агентів", який суттєво нагадує закон, що чинний у Росії. Згідно з цим законом, ЗМІ та громадські організації, які отримують фінансування з-за кордону, можуть бути визнані "іноземними агентами".

Реєстрацію таких агентів здійснює прокуратура, а не державний реєстр. Фізичні особи, які порушують цей закон, можуть бути позбавлені волі до п'яти років, а юридичні особи – оштрафовані.

Закон був прийнятий 7 березня грузинським парламентом у першому читанні.

Учасники мітингу, що зібрався під парламентом, оплесками зустріли новину про відхилення закону. Демонстранти перебувають біля заднього входу в парламент.

У Грузії люди знову вийшли на акцію протесту біля парламенту. Вони тримають плакати "We are Europe!"

Що відомо про протести в Грузії

7 березня у Грузії розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про "іноагентів", ініційованого грузинською партією "Сила народу".

У ніч на 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Також відбулися затримання. За даними МВС, станом на ранок 8 березня затримали 66 людей.

До цього президентка Грузії Саломе Зурабішвілі записала відеозвернення у якому підтримала протестувальників проти законопроєкту щодо виявлення "іноземних агентів". Вона пообіцяла накласти вето на документ.

Після двох ночей протестів та насильницького розгону демонстрантів під грузинським парламентом, влада Грузії повідомила, що "відкликає" законопроєкт про "іноагентів".

Також на акції протесту у центрі Тбілісі 9 березня почали висувати політичні вимоги і разом з відставкою уряду вимагали проведення дострокових виборів.