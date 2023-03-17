У Молдові перейменували державну мову на "румунську"

У Молдові парламент 16 березня ухвалив ініційований партією влади PAS законопроєкт про так зване скасування "молдовської мови". В усіх законах країни замість неї буде поняття "румунська мова".

За законопроєкт у другому читанні проголосували 58 депутатів. Ухвалювали ініціативу досить бурхливо, передає 24 Канал. Депутати PAS вигукували "Браво!".

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Проголосували за 2 хвилини

Депутати ухвалили законопроєкт без обговорення. Голосування тривало менш як дві хвилини.

Перед засіданням блок комуністів і соціалістів вимагав виключити законопроєкт про румунську мову з порядку денного, але пропозиція не отримала необхідної кількості голосів.

У чому сенс законопроєкту

Зміни передбачають, що словосполучення "молдовська мова", "державна мова", "офіційна мова" і "рідна мова" необхідно замінити словосполученням "румунська мова". У першому читанні законопроєкт підтримали 2 березня.

"Румунська мова" за цим законом набуде статусу державної у Молдові. Стаття конституції щодо мови стане коротшою: "Державною мовою Республіки Молдова є румунська мова".

Це звучить дещо дивно, але насправді "молдовської мови" просто не існує. Цей термін вигадали у Радянському Союзі, щоб розділити націю на дві частини. Хоча прибічників "молдовської мови" у Молдові й досі лишається чимало. Тому такий крок партії Маї Санду називають сміливим, однак зазначають, що він може мати негативні наслідки.