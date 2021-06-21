Уперше в історії: парламент Швеції більшістю голосів висловив недовіру уряду

У Швеції парламент виніс вотум недовіри прем'єр-міністру Стефану Льовен та його уряду. За таке рішення проголосував 181 депутат.

Водночас чимало депутатів – 109 – проголосували проти. Ще 51 парламентар утримався.

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Тепер прем'єр Льовен повинен або піти у відставку, або оголосити позачергові вибори. Все це має статися протягом тижня.

Чому прем'єр Швеції змушений попрощатися з посадою

Раніше лідерка Лівої партії Нуші Дадгостар заявила, що не довіряє Льовен через пропозиції уряду ввести ринкові ціни на оренду житла в нових будинках.

Сам Льовен зауважив, що Швеція перебуває в серйозному становищі через пандемію COVID-19 та економічну кризу, тому оголошувати вотум недовіри уряду зараз – безвідповідально.

Що про це думають експерти

Конституційна комісія Швеції зробила висновок, що уряду країни не вдалося впоратися з пандемією. Зокрема, він, на думку комісії, недостатньо швидко справлялося з тестуванням населення і відстеженням поширення інфекції.

Крім того, в комісії зробили висновок, що уряд занадто пізно приступив до роботи над законом про пандемію і не зміг виробити загальну стратегію боротьби з коронавірусом.

На противагу цьому, деякі члени комісії визнали, що багато рішень уряду були правильними, враховуючи складність ситуації