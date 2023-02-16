Парламент Словаччини визнав російський режим терористичним

Словаччина вкотре засудила російську агресію проти України. У четвер, 16 лютого, парламент визнав російський режим терористичним, а Росію – державою, що підтримує тероризм.

Словацькі депутати засудили широкомасштабні напади окупантів на мирне населення та цивільну інфраструктуру України. Про це інформує 24 Канал.

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Словаччина визнала Росію державою, що підтримує тероризм

Водночас Національні збори Словаччини резолюцією визнали чинний російський режим терористичним, а Росію державою, що підтримує тероризм. Окрім того, депутати засудили прямі і непрямі погрози Росії застосувати ядерну зброю.

У постанові Національна рада Словаччини заявила, що не визнає проведення та результатів референдумів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України, вважаючи ці території такими, що залишаються у складі України. Парламент також висловив підтримку зусиллям зі створення спеціального трибуналу для переслідування злочинів агресії та підтримку переслідування злочинів проти людяності та воєнних злочинів,

– зазначили у пресслужбі словацького парламенту.

Водночас у документі також засудили гібридну війну, яку Росія веде і на території Словаччини. У резолюції закликають правоохоронців, розвідувальні служби та інші компетентні органи не недооцінювати загрозу, а вжити ефективних заходів проти неї, щоб зберегти безпеку та демократію в Словаччині.

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Європарламент ухвалив резолюцію щодо літаків і танків для України

Європарламент 16 лютого ухвалив резолюцію щодо літаків і танків для України. Депутати закликали ЄС серйозно розглянути постачання нашій державі відповідних винищувачів, гелікоптерів, ракетних систем, а також суттєве збільшення поставок боєприпасів.

"За" проголосували 444 депутати, "проти" – 26, утрималися – 37. Фінальний текст резолюції з усіма поправками ще не опублікований.

Євродепутати також просять надати Україні військову допомогу, аби наша держава могла не лише захищатися, але й повернути повний контроль над усією територією у межах своїх міжнародно визнаних кордонів.