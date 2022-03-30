У парламенті Канади попередньо підтримали безвіз з Україною

У Канаді попередньо підтримали можливість безвізового режиму з Україною. Відповідне рішення ухвалили більшість членів федерального парламенту країни.

Депутати проголосували за звіт Постійного комітету парламенту, передає 24 канал. Раніше його члени підтримали запровадження безвізового режиму між Україною та Канадою.

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Україна на крок ближча до безвізу з Канадою

Ми закликаємо уряд Канади… запровадити безвізовий режим подорожей з України до Канади, в тому числі швидко видаючи електронний дозвіл на подорожі,

– мовиться в ухваленому парламентарями звіті.

Крім того, народні обранці пропонують, щоб уряд збільшив кількість персоналу. Це дозволить мінімізувати затримку прийому мігрантів і уникнути гуманітарної кризи.

Також документ закликає "підтримати українців й інших мешканців країни, які постраждали від конфлікту". У звіті підкреслюють, що засуджують безпідставний напад на Україну за наказом Володимира Путіна. Це, підкреслюють парламентарі, відверте порушення міжнародного права.

Ухвалити рішення про безвізовий режим з Україною може лише уряд Канади. Натомість парламентарі мають можливість показати свою політичну підтримку та закликати виконавчу владу до дій.

Для громадян України зараз діє спрощений режим подорожей до Канади. Але для цього все одно потрібно спочатку отримати візу.

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