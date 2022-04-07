У парламенті Молдови під звуки сирен показали фотографії з Бучі

Засідання парламенту Молдови 7 квітня почалося з демонстрації кадрів зі звільнених від окупантів українських міст, зокрема з Бучі. Їх супроводували звуки сирени.

Перед демонстрацією кадрів з Бучі та інших українських міст, слово взяв спікер парламенту Ігор Гросу. Він наголосив на тому, що вчинені російськими окупантами звірства намагаються замовчати.

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Також Ігор Гросу зауважив, що й депутати парламенту піддаються на тиск тих, хто хоче замовчати те, що вчинили росіяни у Київській області.

Я жалкую, що не тільки в суспільстві, а й у цій залі ми все ще чуємо голоси, які намагаються змусити нас замовкнути жахливі речі, що відбуваються,

– заявив Гросу.

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