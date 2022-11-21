Важливий поштовх від ПА НАТО: що дає визнання Росії спонсором тероризму

Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом. У резолюції також підтримали створення спеціального трибуналу для покарання російських воєнних злочинців. Які наслідки для Росії матиме ця резолюція – читайте у статті.

Про це 24 каналу сказав народний депутат, голова делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. Він наголосив, що це була командна робота.

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За його словами, в нас дуже багато друзів в Парламентській асамблеї НАТО, ця організація – проукраїнська. Хоча є деякі країни, наприклад, Угорщина. які не дуже розділяють всі наші позиції.

Але резолюція проголосована. Ми мали зустріч з євродепутатами, які входять до складу Парламентської асамблеї НАТО, і вони нас запевнили про голосування за цю резолюцію щодо визнання Росії спонсором тероризму в Європарламенті. Вони кажуть, що є високі шанси,

– заявив Чернєв.

Що дає визнання Росії спонсором тероризму

Депутат розповів, що зараз національна Парламентська асамблея рекомендувала урядам своїх країн визнати Росію терористом.

"Якщо Асамблея, куди входять 30 країн-членів НАТО, приймає рішення, що росія – це країна-терорист, то це дає поштовх національним парламентам визнати в своїх країнах такі ж рішення щодо Росії", – пояснив Чернєв.

Він додав, що це буде означати:

абсолютну ізоляцію Росії від західного світу,

розрив всіх економічних, політичних та дипломатичних стосунків,

тобто це максимально затисне Росію та зробить з неї другу Північну Корею.

Ми продовжуємо дипломатичну роботу на всіх майданчиках, бо декілька тижнів тому було проголосовано резолюцію зі схожим визначенням Росії терористом в Парламентській асамблеї Ради Європи. Тобто зараз в нас ЄС, Канада і США,

– пояснив депутат.

За його словами, це більше політичний документ, який має рекомендаційний характер, але це все одно сигнал, що західний світ готовий до визнання цього (Росії спонсором тероризму – 24 канал) на національному рівні.

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Треба, аби за це проголосували в США

Депутат наголосив, що дуже важливо, аби це визнали в Конгресі США. "Ми це проговорювали з конгресменами, і вони також готові зробити такий крок. Адже в законодавстві США є таке формулювання як країна-спонсор тероризму", – додав він.

На його думку, якщо США проголосує за таке рішення щодо Росії, то це автоматично означає ізоляцію Росії. "Тому ми чекаємо на рішення Конгресу і тоді Росії будуть непереливки", – додав Чернєв.

Він зазначив, що в США дещо змінився Конгрес, тож це цілком можливо, адже зараз республіканці будуть більше тиснути на Білий дім.

До слова, цього тижня Європарламент голосуватиме за резолюцію про визнання Росії країною-спонсором тероризму. Напередодні текст резолюції узгоджували понад 4 години. Однак навіть самі євродепутати поки що неоднозначно оцінюють перспективи ухвалення такого документу.