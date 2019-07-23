Парламентські вибори 2019: спецпризначенці для Пашинського та інші скандальні округи

Про найскандальніші округи на парламентських виборах-2019 і яка там ситуація зараз – у матеріалі 24 каналу.

За даними Комітету виборців України, порушення не носили системного характеру та не були такими, що могли суттєво вплинути на результати волевиявлення громадян.

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Який округ став найскандальнішим?

Станом на зараз – одномандатний виборчий округ номер 64 на Житомирщині. Проблеми там почалися задовго до дня голосування. Порушення фіксували численні і з розмахом: затримували псевдожурналістів, невідомі особи вказували літнім людям, за кого слід голосувати, змінювали протоколи, навіть готувались до викрадення виборчої документації.

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Що пішло не так на 64 окрузі?

Кандидати, які не отримували перемоги на виборах, вирішили докласти максимум зусиль, аби змінити ситуацію. У окрузі боротьба за місце під куполом Верховної Ради точилася в основному між кандидатом від "Слуги народу" В'ячеславом Сігачовим та самовисуванцем Володимиром Арешонковим. Також тут балотується народний депутат України восьмого скликання Сергій Пашинський, який хоче стати депутатом уже вп’яте. Хоче настільки, що активно вдавався до широкого спектру порушень, які спостерігачі невтомно фіксували на окрузі.

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Порушення почались із того, що кандидат від "Слуги народу" Сігачов напередодні виборів заявив, що хтось клонував його сторінку у Facebook і з неї заявив, що той "знімається з виборів". Згодом з'явилася інформація, що деякі протоколи ДВК "переписували" з намаганням додати голосів скандальному депутату Сергію Пашинському. Зрештою, туди навіть прилетів гелікоптер із спецпідрозділом ТОР – начебто тому, що на 64 окрузі виникла "загроза провокацій", які потрібно попередити.

Хто такий Пашинський?

Сергій Пашинський – народний депутат України. До парламенту потрапляв протягом 4 скликань, починаючи із 2006 року. Під час останнього очолював оборонний комітет Верховної Ради.

Кнопкодав. Фігурант антикорупційних розслідувань. Його пов’язували із рейдерським захопленням Житомирської кондитерської фабрики "Житомирські ласощі". Журналісти писали, що Пашинський, ймовірно, причетний до зловживань під час закупівель армійської техніки у 2016-2017 роках. Він нібито організував закупівлю списаних чеських БМП-1 за ціною брухту – 20-25 тисяч євро за одну машину. Після ремонту на Житомирському бронетанковому заводі БМП передали Збройним силам України. 200 БМП коштували українському бюджету 41 мільйон доларів, тобто по 205 тисяч за кожну.

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Часто фігурував у скандалах. Один із них стався під час Революції Гідності. Тоді протестувальники зупинили автомобіль, у багажнику якої виявили снайперську гвинтівку. Парламентар допоміг снайперу втекти з Майдану, сівши до нього в авто.

Ще один гучний скандал стався, коли політик вистрелив у ногу мешканцю Київської області Василю Хімікусу з пістолета. Тоді Пашинський запевняв, що це була виключно самооборона. Хімікус стверджував, що саме нардеп винен у конфлікті.

Чим все закінчилось на 64 окрузі?

Володимир Арешонков переміг. Він отримав 27,63% голосів, із різницею у кількасот голосів обійшовши кандидата від партії "Cлуга народу" В’ячеслава Сігачова (26,81%). Пашинський впевнено програв, зібравши 17,91% голосів.

Результати голосування за даними ЦВК

Де ще виникали скандали?

Потроху – скрізь. Надто гучних проблем та фальсифікацій у великих кількостях не фіксували.

Гаряче було на одному із львівських округів, там партія "Голос" заявила про фальсифікацію виборів на 118 виборчому окрузі, де її представниця Галина Васильченко раптово почала програвати нардепу від "Блоку Петра Порошенка" Богдану Дубневичу.

Хто такий Богдан Дубневич? Народний депутат. Вперше в 118-му окрузі у Львові Дубневич балотувався в Раду ще в 2002 році. А в 2015 — був у ньому фаворитом.



Разом зі своїм братом Ярославом став фігурантом журналістських розслідувань, у яких йшлося про їхні махінації в держкомпанії Укрзалізниця (УЗ) і кримінальні справи щодо незаконних тендерів.



Відомо, що Богдан Дубневич є фігурантом 42 антикорупційних розслідувань, задекларував рекордні 11,5 мільйона доларів готівки.

У "Голосі" заявили, що результати екзит-полу засвідчили перемогу Васильченко над Дубневичем з результатом 36,3% проти 22,9%. Крім того паралельний підрахунок голосів, який проводився партією, також показував перемогу представниці "Голосу" з перевагою у 1500 голосів.

Натомість, з 22:00 21 липня, коли на сайті ЦВК з'явилися перші дані з округу, Дубневич лідирує на 3%. Окрім того, у вечірній час спостерігачі "Голосу" помітили аномальне зростання явки виборців в сільських дільницях, яке місцями сягало 90%, в той час як загальна явка по Львівській області склала 53,42%.

Далі, за інформацією партії, з 2 ночі почалося штучне затягування роботи окремих ДВК, на яких перемогла саме Васильченко. Також окружний виборчком додатково скеровує на уточнення протоколи тих ДВК, де виграє Васильченко, посилаючись на "технічні підстави".

"Вважаємо, що вже здійснюється сценарій викрадення перемоги у кандидата політичної партії "Голос" у виборчому окрузі №118. Маємо всі підстави сумніватися у можливості встановлення чесних результатів", – заявив щодо цього лідер політсили Святослав Вакарчук.

Зрештою, Васильченко здобула перемогу на цьому окрузі, Дубневич визнав поразку.

Також чимало дивного відбувалось на 94-му окрузі Київщини, де за мандат змагались телеведучий Олександр Дубінський та нардеп Ігор Кононенко. Кампанія тут відзначилась використанням двійників кандидатів, клонів партій, втечею членів окружної виборчої комісії. Дубінський, зрештою, переміг.

На Закарпатті у 69-му окрузі перемогу представника партії "Єдиний центр" Віктора Балоги оскаржуватиме його опонент – кандидат від "Слуги народу" Едгар Токар. Відрив між кандидатами сягнув трохи більше 1%. Але спостерігачі Токара стверджують, що фіксували суттєві порушення із підвозом виборців та "підказками" зі сторони працівників комісії.

Неспокійно і на одному з округів у Донецькій області. Там у Покровську проходять протести в окружній виборчій комісії №50 через виявлені порушення. За даними місцевих активістів, у Покровську на виборах перемагає міський голова Руслан Требушкін. На другому місці - мер Добропілля Андрій Аксьонов. Розрив між двома кандидатами мінімальний, при цьому "є багато скарг на порушення законодавства, в наявності вкидання на ділянках".

Чи вплинуть ці історії на результати виборів?

Навряд. ЦВК уже заявила, що вибори відбулись, та привітала українців у новій реальності.

"Слуга народу" лідирує із результатом 43,12%

"Опозиційна платформа – за життя" – 13,04%

ВО "Батьківщина" – 8,18%

"Європейська Солідарність" – 8,12%

"Голос" – 5,84%

"Радикальна партія Олега Ляшка" наразі отримує 4,01%, "Сила і честь" – 3,8%, "Опозиційний блок" – 3,06%. Інші партії набирають менше ніж 3%.



Скільки місць у Верховній Раді отримує кожна партія / Інфографіка 24 каналу

Результати парламентських виборів: дивіться відео

Чи влаштує результат виборів кандидатів – дізнаємось незабаром, якщо хтось із них вирішить оскаржити результати голосування на своїх округах.