Домагатиметься незалежності від Британії: екслідер Шотландії заснував партію "Альба"

Читать новость на русском

Експрем'єр Шотландії Алекс Салмонд у п'ятницю, 26 березня, оголосив про створення у країні нової політичної сили. Вона боротиметься за незалежНоність Шотландії від Великої Британії.

Джерело:

Sky News

Нову політичну силу назвали "Альба". Вона балотуватиметься до парламенту вже на виборах 6 травня 2021 року.

Актуально Раз на покоління: Джонсон вкотре відкинув ідею нового референдуму щодо незалежності Шотландії

Я оголошую про запуск нової політичної сили: партії "Альба",
– наголосив Салмонд.

Головною метою новоствореної політичної сили є потрапити до парламенту та створити там "супербільшість", необхідну для незалежності Шотландії від Великої Британії.

Хто такий Алекс Салмонд

  • Алекс Салмонд очолював парламент Шотландії з 2007 до 2014 року.
  • У 2015 році він програв вибори.
  • З 2017 року працював на російському телеканалі RT.
  • У 2019 році Салманд опинився в епіцентрі скандалу – його звинуватили у сексуальних домаганнях та спробі зґвалтування.