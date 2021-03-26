Домагатиметься незалежності від Британії: екслідер Шотландії заснував партію "Альба"

Експрем'єр Шотландії Алекс Салмонд у п'ятницю, 26 березня, оголосив про створення у країні нової політичної сили. Вона боротиметься за незалежНоність Шотландії від Великої Британії.
Джерело:Sky News
Нову політичну силу назвали "Альба". Вона балотуватиметься до парламенту вже на виборах 6 травня 2021 року.
Актуально Раз на покоління: Джонсон вкотре відкинув ідею нового референдуму щодо незалежності Шотландії
Я оголошую про запуск нової політичної сили: партії "Альба",
– наголосив Салмонд.
Головною метою новоствореної політичної сили є потрапити до парламенту та створити там "супербільшість", необхідну для незалежності Шотландії від Великої Британії.
Хто такий Алекс Салмонд
- Алекс Салмонд очолював парламент Шотландії з 2007 до 2014 року.
- У 2015 році він програв вибори.
- З 2017 року працював на російському телеканалі RT.
- У 2019 році Салманд опинився в епіцентрі скандалу – його звинуватили у сексуальних домаганнях та спробі зґвалтування.